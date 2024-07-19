Фейк, розповсюджений російською пропагандою про аварію на Південноукраїнській АЕС, був вкинутий в українські ЗМІ блогером Харченко

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував інформацію про про низку аварій на Південноукраїнській АЕС.

Цей фейк розповсюджувався російськими ЗМІ декілька днів поспіль. А сьогодні ця інформація з’явилася в українському інформпросторі завдяки «експерту» Харченко.

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Посилаючись на інформацію Енергоатому, Центр повідомляє, що станції працюють в штатному режимі, персонал на Південноукраїнської АЕС забезпечує надійну експлуатацію об'єктів, радіаційний стан на станції в межах норми.

Так само є фейком інформація про виведення з ладу силових трансформаторів Південноукраїнської станції. Наразі всі силові трансформатори цілі, жодних аварій не зазначених обʼєктах не було.

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Нагадаємо, що раніше Харченко поширював наративи, ніби Україна не зможе провести опалювальний сезон 2023−2024 років без обмеження електропостачання.

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