На атомній станції в Україні сталися три аварії за три дні: експерт про можливі причини погіршення ситуації в енергосистемі

В Україні, де важка ситуація в енергетиці, на Південноукраїнській АЕС сталася технічна аварія. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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«Два дні поспіль читаю зведення Міністерства енергетики з особливою увагою. Причина в тому що два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки (чи було при цьому порушення режимів роботи та температурного моніторингу обладнання має з’ясувати службове розслідування — якщо в ЕА ще такі проводять, звісно), фізично згоріло два силових трансформатори (UPDATE: це були не силові трансформатори, а трансформатори струму. Уточнили колеги). Що призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів. А далі розвитком ситуації стало відключення ще чи то двох (чи то трьох — точно не знаю, але це зараз вже не так щоб важливо) високовольтних ліній вже в мережі Укренерго. Саме через цю, абсолютно технічну, аварію, лівий беріг України — включно з Дніпром, Сумами і далі по переліку — останні два дня вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики», — йдеться у повідомленні.

За словами Харченка, 18 липня згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор на Південноукраїнській АЕС, а також, за неперевіреними даними — ще один на Чорнобильській АЕС. Ситуація стала ще складнішою.

«Тим часом, в офіційних зведеннях про все це жодного слова. Тільки інформація про ще один атомний енергоблок, який вийшов з ремонту. І таємниче „енергетичне обладнання“, що часом тимчасово зовсім трохи не працює… Цікаво, чому так старанно приховується ця ситуація? Адже фантастична спека плюс постійне перевантаження обладнання плюс постійне включення та виключення мереж (які до цього геть зовсім не призначені) по всій країні призводять до швидкої деградації обладнання. Аварій буде все більше і більше — вже незалежно від спеки (мороз теж впливатиме негативно). Як мені здається, робити вигляд, що нічого не відбувається — найгірша стратегія. І службові розслідування потрібно проводити. І причини аналізувати. Готувати план попереджувальних дій на майбутнє і терміново його реалізовувати. Якщо взимку „посипляться“ розподільчі пристрої АЕС (пристрої, відповідальні за видачу електроенергії в мережу), мало не покажеться нікому. Людей треба інформувати. Людей треба попереджувати. Людям треба дати розуміння необхідності готуватися до складної зими», — написав він.

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Пізніше Telegram-канал «SPRAVDI», назвав цю інформацію брехнею.

«Брехня: аварія силових трансформаторів на Південноукраїнській АЕС спричинила відключення атомних енергоблоків. Таку інформацію поширюють пропагандистські Telegram-канали. Правда: вчергове російська ІПСО припускає можливі проблеми з американським ядерним паливом Westinghouse на українських атомних електростанціях», — йдеться у повідомленні Telegam-каналу.

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Як писали «ФАКТИ», 18 липня у Києві через аварію терміново ввели чотири черги відключень протягом дня.

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