Ці вихідні стануть для вас особливими: карти Таро розповіли, кому казково пощастить у суботу або неділю

П'ятниця, 19 липня, стала досить вдалим днем для представників багатьох знаків зодіаку.

Попереду насичені вихідні. У цей час на представників трьох сузір'їв чекають позитивні зміни, які принесуть в життя радість і натхнення, пише популярне видання.

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Розклад карт Таро обіцяє успіх та везіння на вихідних 20−21 липня трьом представникам зодіакального кола — Стрільцю, Рибам та Тельцю.

Стрілець

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Ці вихідні для Стрільців будуть наповнені енергією та радістю. Карти Таро вказують на час, коли ви зможете насолодитися життям і отримати задоволення від спілкування з близькими. Ви будете відчувати себе на вершині світу, і ваші плани здійсняться. Можливо, ви досягнете значних успіхів у особистому житті або на роботі. Вихідні можуть принести романтичні зустрічі або відновлення старих зв'язків.

Риби

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Для Риб ці вихідні обіцяють бути часом духовного та емоційного оновлення. Карти Таро вказують на позитивні зміни та нові можливості. Ви зможете насолодитися гармонією та спокоєм у своєму житті. Можливо, ви вирішите залишити щось позаду і відкрити нові горизонти. Ви відчуєте внутрішню силу та ясність, які допоможуть вам рухатися вперед.

Телець

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Для Тельців ці вихідні будуть наповнені активністю та задоволенням. Карти Таро вказують на час для досягнення цілей і насолоди життям. Ви зможете подолати будь-які перешкоди й досягти успіху у своїх починаннях. Ви будете насолоджуватися плодами своєї праці. Вихідні можуть принести приємні сюрпризи та нові знайомства.

Нагадаємо, мольфар Макс Гордєєв зробив Таро-розклад на ситуацію зі світлом в Україні. Що саме побачив маг, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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