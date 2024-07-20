Повня вже близько: коли зійде Оленячий місяць і яких сюрпризів від нього чекати

Повний Місяць прикрасить небо у неділю, 21 липня. Супутник Землі досягне повної фази 21 липня о 13:17 за київським часом. Повний Місяць у липні 2024 року буде розташований у сузір'ї Козерога. Його буде видно всю ніч за умови, що погода хороша і нічого не заважає.

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Цей повний місяць корінні американці називають Оленячим. Справа в тому, що в цей час молоді самці оленів відрощують нові роги. До кінця липня у більшості самців роги вже повністю сформовані і починають твердніти.

Повний Місяць у Козерозі допомагає визначити основну мету, способи та засоби її досягнення, зосередивши енергію у потрібному напрямку. Управитель повні — Сатурн, дає здатність структурувати, планувати, концентруватися, організовувати людей і створювати систему.

Енергії повного місяця в Козерозі здатні оживити, дати імпульс і енергію існуючій системі, змусити її працювати у вибраному напрямку. Більше того, 30-й градус є завершальним, тому містить у собі величезний досвід. А значить додасть розсудливості, мудрості та зрілості, яких так не вистачає у сучасному світі.

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Місяць у Козерозі має слабкий статус — вигнання, тому повний місяць у цьому знаку сприяє створенню психологічно складного клімату, дає скупість емоцій, слабкі сприйняття, сухе та холодне ставлення до навколишнього світу. Генерує стримані енергії, системність, гіпервідповідальність, прагнення контролювати все довкола. Однак це допомагає зосередитися на структурі та поставлених завданнях.

У період повного місяця в Козерога може з'явитися страх втратити статус, тому люди схильні звалювати на себе більше завдань і обов'язків, ніж зазвичай, у зв'язку з чим зростає ризик зіткнутися з хронічною втомою та емоційним вигорянням.

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Козеріг прагне досконалості створюваної форми, характеризується наполегливістю і грунтовністю, що допомагає реалізації задуманого у житті. Повний Місяць у Козерозі вимагає подолати лінощі, взяти на себе відповідальність, визначити свої особисті кордони та шанобливо ставитися до кордонів інших людей. Саме тому ця повня порушить питання боргу, відповідальності та виконання даних раніше обіцянок.

Повний місяць у Козерозі в цілому є позитивним для представників водних та земних знаків зодіаку. Формує відповідні обставини для конкретної діяльності та виконання практичних завдань, показує найбільш корисні варіанти того, як розпорядитися матеріальними засобами та правильно їх застосувати.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, кому пощастить на тижні з 15 по 23 липня.

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