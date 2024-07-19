Депортацій у «руський мір» не буде: з окупації до України повернули ще 12 дітей

В Україну вдалось повернути ще 12 дітей. Увесь час вони перебували на тимчасово окупованій території (ТОТ) трьох областей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

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«Діти разом зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях — у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. На щастя, нині вони вже на підконтрольній Україні території», — розповів він.

За словами омбудсмена, кожна родина по-своєму переживала біди окупації. Зокрема, родини розповідають, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без «нових документів» вони не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою.

«Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію», яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати російські школи, в яких здійснювалася активна агітація за «руський мір», — каже Лубінець.

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Зі слів повернутих, росіяни на окупованих територіях затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки у будинках місцевих мешканців.

«Вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятівником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти», — розповів він.

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Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що вдалося повернути ще чотири родини з дітьми.

«З тимчасово окупованих громад області вдалося врятувати сімʼї, у яких виховують чотирьох дітлахів. Це три хлопчики та одна дівчинка, котрим від 11 до 16 років», — повідомив він.

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Зазначимо, що росія після масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року взяла за практику депортувати українців до себе чи у Білорусь.

Повернення таких дітей до України — процес копіткий. Але, попри це, час від часу в Україну вдається повернути дітей.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями в Україну з російського полону повернулись 95 українських захисників.

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