Виїхали з жахів окупації: Україна повернула додому маму з чотирма дітьми та підлітка

Україна продовжує повертати дітей, яких незаконно вивезли до росії чи які й досі залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Днями на підконтрольні уряду території вдалося перевезти маму з чотирма дітьми та підлітка, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«П'ятеро дітей виїхали з жахів окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися», — зазначив він.

Також вдалося повернути 17-річного юнака, який не захотів оформлювати паспорт країни-агресорки та був змушений ховатися від так званої окупаційної «влади».

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За словами Прокудіна, від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонської області.

Зазначимо, що російські загарбники вже неодноразово депортували українських дітей на територію рф. Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, оскільки він причетний до такої депортації.

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Станом на початок лютого Україна підтверджувала незаконне вивезення 19 546 дітей.

Фото зі сторінки Олександра Прокудіна

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