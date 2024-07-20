Щопівроку потрібно робити це обов'язково: Пенсійний фонд нагадав переселенцям про важливе правило

Навесні цього року пенсіонери-переселенці, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року, мали пройти ідентифікацію, аби продовжити отримувати пенсію.

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В Пенсіонному фонді Україні нагадали пенсіонерам-ВПО, що фізична ідентифікація внутрішньо переміщеної особи, яка одержує пенсію через поточний рахунок в установі акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», проводиться кожні шість місяців з дня проведення попередньої фізичної ідентифікації.

Так в ПФУ відповіли на запитання пенсіонерки, яка пройша ідентифікацію взимку цього року. Жінка цікавилася, коли має проходити цю процедуру знов.

Пройти ідентифікацію можна одним зі способів:

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Особисто звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» або до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України;

У закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна надіслати засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Раніше в ПФУ пояснювали, що у випадку непроходження ідентифікації пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера до моменту проходження ідентифікації. Після підтверадження особи гроші перераховуватимуться на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати. Це передбачено для того, щоб уникнути зловживань та ситуацій, коли коштами може скористатися інша людина, отримавши доступ до картки і ПІН-коду.

Фото Pixabay

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