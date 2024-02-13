Пенсіонер не пройшов обов'язкову ідентифікацію: у ПФУ роз'яснили, як вчинять із виплатами

Пенсіонерам, аби й надалі отримувати виплати, необхідно періодично проходити ідетрифікацію, яка дозволяє перевірити, чи дійсно виплату отримує саме той, кому її було призначено. Якщо це неможливо зробити особисто, є варіант пройти ідентифікацію за допомогою відеозв'язку. Насамперед це стосується пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року та отримують пенсії через поточні рахунки в АТ «Ощадбанк».

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В ГУ ПФУ Лунанщини зазначають, що термін проходження фізичної ідентифікації продовжено до 31 березня 2024 року, та закликають не затягувати з цим до останнього. Адже не проходження фізичної ідентифікації до визначеного граничного терміну може слугувати причиною для тимчасового призупинення виплат «до з’ясування всіх обставин».

Ідентифікацію можно пройти:

1. Особисто звернувшися до відділення АТ «Ощадбанк». При собі потрібно мати: паспорт громадянина України, основну картку або електронне посвідчення. Звернувшись до каси «Ощадбанку» і повідомивши касиру про необхідність проходження ідентифікації, далі слід зробити три кроки на вибір:

- зняти гроші за допомогою введення ПІН-коду,

- подивитися баланс за допомогою введення ПІН-коду,

- змінити ПІН-код.

2. Особисто звернутися до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України з документом, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).

3. Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

4. За допомогою відеоконференцзв’язку в територіальному органі Пенсійного фонду України.

5. В закордонній дипломатичній установі України отримати документ, який посвідчує, що фізична особа є живою, якщо пенсіонер з числа ВПО перебуває за кордоном. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) слід направити до територіального органу Пенсійного фонду України, де пенсіонер перебуває на обліку. Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити засобами поштового зв’язку або в сканованому вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Подати заяву на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцї можна:

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1. Через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом заповнення відповідного електронного бланка.

2. За допомогою засобів телефонного зв’язку через Контакт-центр Пенсійного фонду України. Щоб записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал Пенсійного фонду України необхідно:

- зайдіть на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua. У верхній частині екрану оберіть вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» та натисніть на неї.

- у формі, що з’явиться на екрані, заповніть всі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки. Заповніть особисті дані; дані документу, що посвідчує особу; вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom; за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника, тощо), дайте згоду на передачу даних та натисніть «Подати заяву». До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).



В ПФУ додають, що в інтересах малолітніх або неповнолітніх осіб, недієздатних осіб, осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються батьками, усиновлювачами, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками.

Щоб подати заяву за допомогою засобів телефонного зв’язку потрібно:

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1. Зателефонуйте на один із номерів Контакт-центру Пенсійного фонду України: 0800 503 753, (044) 281−08−70, (044) 281 08 71

2. Після з’єднання, дотримуйтесь озвучених вказівок: із переліку, запропонованих питань, оберіть «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації» та натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону.

3. Надайте оператору відповіді на питання для заповнення заяви на ідентифікацію, в тому числі, адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду).

Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку (будь-яким із зазначених способів), з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу Пенсійного фонду України для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви чи звернення.

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Отримувачів виплат попереджають, що у випадку непроходження ідентифікації пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера до моменту проходження ідентифікації. Після проходження сума пенсії перераховуватиметься на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати. Це передбачено для того, щоб уникнути зловживань та ситуацій, коли коштами може скористатися інша людина, отримавши доступ до картки і ПІН-коду.

Раніше у Мінсоцполітики пояснювали, що якщо пенсіонери-переселенці, які стали внутрішньо переміщеними особами ще до початку широкомасштабного вторгнення росіъ, не користуються своєю банківською карткою протягом 6 місяців і по такій картці немає руху коштів, то пенсія на неї перераховуватися не буде до моменту зʼясування обставин і проходження фізичної ідентифікації.

Фото Pixabay

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