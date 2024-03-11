Обов’язкова ідентифікація: чи заблокують пенсійний рахунок, якщо її не пройти

Поки уряд розглядає можливість продовження терміну прийому заяв на виплати частині пенсіонерів, деякі люди цікавляться, чи можливо, що люди, яких вже давно знають в органах соціального захисту (зокрема, тих, хто отримав статус ВПО до 24 лютого 2022 року), зможуть не ідентифікуватися зайвий раз.

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Відповідь на це питання дали у «Юридичному пораднику для ВПО».

Зокрема, у відповіді йдеться про те, що Мінсоцполітики України не мають права блокувати рахунки всіх людей, які не пройдуть ідентифікацію, так як нормативні акти, що регулюють сферу соцзабезпечення, не передбачають таке блокування. Крім того, у відомства немає технічної можливості втручатися у сферу діяльності банків щодо блокування карток.

В той же час чиновники знайшли інший спосіб урегулювати проблему — інформація про рахунки, на яких не буде помітно руху коштів, буде вважатися неправдивою. І що з ними робити, будуть вирішувати самі банки. Тобто, міністерство витончено переклало відповідальність з своїх плечей на банки.

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«Блокування рахунків, на яких тривалий час відсутній рух коштів, здійснюється банками на підставі їхніх внутрішніх правил», — пишуть експерти.

За їхніми словами, якщо пенсіонери-переселенці не користуються банківською карткою протягом 6 місяців, то пенсійні виплати їм продовжують нараховувати, але не переводять на картку до з’ясування обставин.

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Навіщо проходити ідентифікацію пенсіонерам ВПО? Справа в тому, що багато пенсіонерів, які стали ВПО до 24.02.2022 року, проживають на тимчасово окупованій території. Тому держава не завжди володіє інформацією про те, чи живий власник картки та, чи має до неї доступ.

«Саме тому, для продовження виплат таким особам, було ухвалено рішення проводити ідентифікацію одержувачів пенсії», — пояснюють юристи.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні набули чинності нові зміни при призначенні пенсії для чоловіків та жінок.

Фото: Pixabay

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