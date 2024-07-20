Київ руйнують не тільки ракети: садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя знесли попри її культурну цінність

Ввечері п’ятниці, 19 липня, коли кияни та гості столиці після спекотного робочого тижня неквапливо планували свій вікенд, забудовник підступно загнав екскаватор та почав руйнацію історичного будинку.

ВІДЕО ДНЯ

«На вул. Кониського, 22 зносять Садибу Зеленських, 1890 р. Викликали поліцію, будем зупиняти техніку», — написав активіст Дмитро Перов у Facebook.

За його словами, кілька активістів перебували в цей час біля будівлі і намагались чинити спротив будівельним працівникам. Втім, вдіяти нічого не змогли. На місці знаходилися люди, схожі на тітушок, які агресивно поводилися у бік активістів. Будівлю знесли протягом години і поїхали. Поліції опитала екскаваторника, але нікого не затримала. Зараз на місці садиби лишилась лише гора будівельного сміття.

РЕКЛАМА

У суботу, 20 липня, активісти запрошують всіх небайдужих містян під будівлю КМДА на Хрещатику, 36.

РЕКЛАМА

«Київ руйнують не тільки російські ракети, а байдужість громадян, бездіяльність поліції та корумпованість Київської міської ради», — сказали у Спільноті небайдужих киян на базі ГО «Цегла».

Нагадаємо, що на початку квітня 2024 року активіст Перов повідомляв, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджувалося, що історична пам’ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста. Тоді ж петиція про збереження садиби Малініна (Зеленських) набрала необхідних 6000 голосів. ТОВ «Тургенєв Білд», яке є забудовником цієї ділянки, замовило дослідження, згідно з яким садиба нібито не може вважатися пам’яткою через те, що будувалась на замовлення професора російської філології Василя Малініна.

РЕКЛАМА

Будівництво ЖК «Тургеневъ» у центрі столиці суперечить закону про деколонізацію, заявляли в Інституті нацпам’яті. За висновками експертів, назва комплексу на честь російського письменника та поета Івана Тургенєва і справді суперечить закону про деколонізацію.

У травні Київрада розглянула петицію про збереження садиби. Мер столиці Віталій Кличко підтримав занесення будинку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, проте наголосив, що це питання потрібно розглянути детальніше.

Пізніше на консультативній раді департамент охорони культурної спадщини прийняв рішення перевірити, чи садиба Малініна (Зеленських) відповідає вимогам закону про дерусифікацію, а також підтримали забудовника і відмовилися внести будинок до переліку об’єктів культурної спадщини.

У червні 2024 року в офіційній відповіді міськради за результатами розгляду петиції про заборону будівництва ЖК на місці історичного будинку заявили, що правові підстави для припинення будівництва ЖК поки що відсутні, а столиця нічого не втратить, якщо замість маєтку Зеленських 1890 року з’явиться сучасний моноліт з бетону та скла.

Що відомо про садибу Зеленських

Садиба Зеленських — дерев'яна, обкладена цеглою будівля, яка була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Малініна. Це одна з найстаріших будівель вулиці та остання дерев’яна будівля на Кониського. За інформацією краєзнавця й дослідника історії Києва Антона Короба, у 1911−1915 роках вона належала родині заможних міщан Зеленських.

Споруду почали розбирати у 2021 році, але тоді суспільний розголос призупинив роботи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як через судову тяганину руйнується садиба Терещенка в Києві.

177

Читайте нас у Facebook