Історична садиба Терещенка на бульварі Шевченка у Києві може бути зруйнована, якщо суд ухвалить рішення забрати будівлю у законного власника та повернути до державної власності. Про це йдеться у статті на сайті «Дело».

В публікації говориться, що 17 липня у Верхній палаті Верховного суду України відбудеться судовий розгляд, в якому однією стороною виступає столична прокуратура, іншою — власник будівлі, компанія ПрАТ «Центрелеватормлинбуд». Третьою стороною у суді, яка не заявляє власних позовних вимог, виступає родина Терещенків.

Так могла б виглядати архітектурна пам’ятка вже сьогодні, якби її реставраційні роботи не блокувалися активістами

У публікації підкреслюється, що ПрАТ «Центрелеватормлинбуд» отримав право власності на будівлю у 2009 році та зобов’язався її відреставрувати. У компанії стверджують, що мають розроблений проєкт реставрації будівлі, але дозвіл на початок робіт поки що отримати не вдається, оскільки влада міста очікує на результат перегляду справи у суді.

Забудовник стоїть на позиції, що абсолютно законно придбав це майно й законно поводився у період володіння цим майном, і налаштований діяти так і надалі. За словами Олега Пантії, юриста, який представляє забудовника в суді, позовні вимоги київської прокуратури, висунуті у 2021 році, полягають в розірванні інвестиційного договору.

Юрист стверджує, що з 2009 року вже кілька разів пройшла позовна давність заяви, яка становить три роки. Крім того, не вирішено питання із землею, на якій розташована будівля і яка була приватизована власником в межах окремої процедури у 2011 році. Без земельної ділянки долю садиби вирішувати неможливо, проте прокуратура ігнорує це питання. Також, на думку юриста, якщо місто виграє позов, воно не зможе належним чином опікуватися будівлею.

«Практика подібних процесів доводить, що споруди, повернені до державної власності, швидко руйнувалися, адже у міста не було коштів на їхню реконструкцію або реставрацію», — говорить юрист. Він також наголосив, що земля знаходиться у власності забудовника, тому місто теж не зможе нічого робити.

У публікації також наводиться позиція Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК), згідно з рекомендаціями якого власник може розпочати реставрацію з пристосуванням під офісні приміщення нежитлового будинку.

Голова Київського осередку УТОПІК Анатолій Фролов підтвердив, що забудовник зобов’язався не лише виконати усі рекомендації УТОПІК, але й ще раз запросити членів організації перед початком реставрації, щоб остаточно узгодити їхні дії.

«За словами Фролова, у процесі реставрації жодних змін фасаду або даху будівлі не буде. Забудовник буде вимушений у процесі реставрації будівлі суворо дотримуватися усіх передбачених законодавством норм», — йдеться у публікації.

У статті подано й позицію третьої сторони — дружини нащадка українських меценатів Мішеля Терещенка Олени. Коментуючи питання подальших планів на садибу Терещенків в разі, якщо суд винесе рішення на користь прокуратури, вона зазначила, що тут планують створити музей благодійництва.

Відповідаючи на запитання, чи мають вони достатньо фінансування на такий коштовний проєкт, зазначила, що, якщо потрібно, Фундація Терещенків залучатиме для цього кошти. Проте наразі це питання навіть не обговорюється.

«Ця фірма мала взяти на себе всю повноту інвестиційних зобов’язань. Тобто відреставрувати будівлю. І на цій підставі їм була передана садиба Терещенків — за інвестиційним конкурсом, я ще раз підкреслюю», — зазначила Олена Терещенко.

Це вигляд садиби Терещенків, яка через блокування активістами за 3 роки може перетворитися на руїну. Інвестор бере зобов’язання максимум за три роки завершити реставрацію садиби

У статті йдеться, що на заваді реставрації будівлі стоїть саме судова тяганина — якби не вона, будівлю вже було б відновлено. І, якщо так продовжуватиметься далі, за три роки вона буде зруйнована остаточно. Якщо ж реставрації не перешкоджатимуть, максимум за три роки забудовник бере на себе зобов’язання під контролем УТОПІК повністю завершити реставраційні роботи. Тому питання, чого насправді добивається прокуратура та родина Терещенків, залишається відкритим. Зрозуміло одне: якщо суд прийме рішення не в полі закону, будівля зруйнується. І місто буде позбавлене унікальної архітектурної пам’ятки.

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