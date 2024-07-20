Астрологи назвали п’ять знаків зодіаку, в яких відбудеться зміна в особистому житті через аномальний Повний місяць 21 липня.

Козеріг

Всесвіт вдруге за це літо ставить вас перед найсерйознішим вибором у житті, який може розділити долю на ДО та ПІСЛЯ. Вся річ у тім, що 21 липня у вашому гороскопі утворюється аспект Великий хрест, який може принести сакральні події, хай то зміни в кар'єрі, місці проживання або у відносинах. Ймовірно, що у вас відбудеться важливий дзвінок чи листування, коли від вас залежатиме багато — Сатурн 21 липня буде в секторі комунікацій і від їхньої чіткості залежить все. Будьте прямолінійними і тверезо оцінюйте своє життя, інформує Ukr.Media.

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Рак

Повний місяць відбувається у вашому секторі відносин, а значить у вас буде шанс немов переписати щось, що ви вирішили для себе 23−24 червня. Швидше за все, ви разом з партнером плануватимете важливу подію, яка може бути пов'язана з купівлею або продажем житла, або… зі шлюбом. Також 21 липня ваш партнер може повідомити вам важливу новину, наприклад зізнатися у почуттях або запропонувати поглибити ваш роман. Для Раків, які планують вагітність, є ймовірність зачаття.

Овен

21 липня Всесвіт знову попросить вас оцінити свої особисті цілі в житті, починаючи від кар'єри та закінчуючи стосунками. Якщо ви ухвалювали рішення 23−24 червня, пов'язане з розвитком у вашій професії, то зараз ви знову зробите серйозний крок. Ваш бос може повідомити вам про підвищення або вас перекинуть на другий проєкт, який ви зможете очолити. В особистому житті ймовірне рішення, яке змінить ваш статус — ви можете позбавитися тих відносин, які для вас морально в тягар.

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Терези

21 липня Повний місяць у Козерозі «зачепить» усі найважливіші сектори вашого гороскопа, але ключова подія трапиться у вас вдома. Ви можете купити або продати квартиру, переїхати або ваш партнер запропонує пожити окремо. Найважливіше відбуватиметься саме у вашому місці проживання — вам час щось міняти. Терези будуть змушені багато уваги приділити рідним, тому що Повня вплине на життя батьків, особливо вашої мами. Можливо, що ви доглядатимете за кимось.

Діва

Повня відбувається у вашому секторі щастя — для багатьох Дів це шанс на вагітність або зустріч любові всього життя! Диспозитор події перебуватиме у вашому будинку стосунків, тому 21 липня щось трапиться з вами, але воно безпосередньо стосуватиметься вашого особистого життя та партнера. Він може зробити вам пропозицію руки і серця, або ви будете просто виводити відносини на новий рівень.

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Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, яких чекає успіх у вихідні 20−21 липня.

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