Передостання неділя місяця, 21 липня, буде днем, вдалим для вирішення якоїсь давньої проблеми, впевнені астрологи.

Вам спаде на думку ідея, як вирішити дуже актуальні питання, і це окрилить вас. Крім того, день підходить для очищення — як внутрішнього, так і зовнішнього. Позбавтесь сьогодні обов'язково речей, що викликають негативні спогади, і відчуєте справжнє полегшення, радять знавці руху небесних світил.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Сьогодні не слід робити великі покупки або витрачати великі суми. Зірки попереджають, що ви не будете задоволені своїм придбанням. Хтось із вашого оточення нервуватиме і провокуватиме вас на сварку. Не звертайте уваги, зберігайте спокій та стриманість.

РЕКЛАМА

Телець

Підвищена дратівливість може зіпсувати стосунки з кимось із близьких. Краще обмежити спілкування та зайняти себе якоюсь роботою. Якщо ви вважаєте, що партнер не дає вам достатньо свободи, поговоріть відверто, але не показуйте нехтування чи холодність. Протягом дня можливі дрібні травми.

РЕКЛАМА

Близнюки

Доведеться дотримуватись правил, підлаштовуватися під оточуючих. 21 липня ви зможете отримати бажане, якщо правильно оціните ситуацію і використовуєте дипломатичний підхід. Близнюки займуться пошуками додаткового заробітку, вивчатимуть інші фінансові можливості.

РЕКЛАМА

Рак

Приділіть увагу близьким: хтось дуже потребує вашої допомоги чи поради. До ваших слів прислухатимуться. День не підходить для вирішення фінансових питань. Зірки радять Ракам не відкривати свій гаманець зайвий раз і ні в якому разі не позичати: існує велика можливість втратити велику суму.

Лев

Важливі рішення краще відкласти. 21 липня Леви можуть зробити помилку, яка вплине на їхнє майбутнє. Не намагайтеся прискорити події: ваше втручання завдасть більше шкоди, ніж користі. Проявіть терпіння, займіть вичікувальну позицію. Близькі допоможуть розслабитися та відновити сили.

Діва

Не варто погоджуватись на сумнівні пропозиції. Ваше бажання отримати нові враження може закінчитись не так, як ви розраховуєте. У складних ситуаціях зберігайте холоднокровність, мисліть раціонально. Допомога близьких сьогодні буде вам корисною, не соромтеся звертатися до них.

Терези

Перша половина дня — найпродуктивніша. Намагайтеся всі важливі справи призначати на ранок, а вечір присвятіть розслабленому відпочинку. Частіше спілкуйтеся з друзями: це підніме вам настрій та додасть позитиву. Прислухайтеся до порад людей, яким ви довіряєте; вони вам знадобляться.

Скорпіон

Вдалий день, коли багато цілей може бути досягнуто швидко і без проблем. Однак Скорпіонам належить чимось жертвувати, наприклад, своїм вільним часом. Ваші успіхи будуть помічені впливовими людьми, можливі цікаві пропозиції. Уникайте будь-яких напружених ситуацій 21 липня.

Стрілець

Займайтеся тим, що вам дійсно подобається, в чому ви щиро зацікавлені, тоді успіх буде на вашому боці. Продумуйте свої слова та дії, щоб не зробити помилку: її буде дуже складно виправити. Самотні Стрільці мають чудові шанси познайомитися з кимось особливим.

Козоріг

Сьогодні вам якнайкраще вдаються справи, які потребують творчого підходу та фантазії. Тому відкладіть нудні або рутинні заняття і займіться чимось незвичайним. Ваша чарівність допоможе привернути увагу симпатичних людей. Не бійтеся проявляти ініціативу при знайомствах, заводьте розмову першими.

Водолій

Очікується складний та травмонебезпечний день. Але вірте у свої сили, візуалізуйте результат, і тоді у вас все буде добре. Не намагайтеся довести свою правоту, уникайте всіх суперечок або з'ясування відносин. Так Водолії збережуть бадьорий настрій і спокій. Похід по магазинах теж краще відкласти.

Риби

Щоб якнайшвидше закінчити всі заплановані справи, зберігайте спокій, не переживайте через дрібниці. Сьогодні у Риб висока працездатність, тому їм багато що під силу. Не відмовляйтеся від спілкування: є можливість отримати корисну інформацію або вигідну пропозицію.

Також всім знакам Зодіаку варто пам'ятати, що неділя — вихідний день, тому варто сходити на пляж, на природу чи просто прослухати українську музику. Тим більше, що вітчизняним виконавцям є чим нас здивувати.

Зокрема, таємнича KLAVDIA PETRIVNA раніше дивувала тільки тембром свого голосу та незвичним репертуаром, а тепер — ще й жіночими «принадами»: можна тільки дивуватись, що дівчина-підліток зі Львівщини (як стверджують пліткарі) має фігуру «зрілої співачки».

Розчулив піснею також молодий співак Golubenko, який із соняшником у руці попрохав дівчину почути його тишу. Певно, коханій варто виконати його бажання, адже якщо юнак пішов на те, щоб поцупити з поля сільськогосподарську культуру, то від нього можна чекати різних сюрпризів.

Ще один молодий красунчик, який співав про «мадам, що не така як всі, бо не сяде в будь-яке таксі», зізнався, що в його компанії «не дружать з головою» і, схоже, почав звертати увагу не тільки на «мадам», а й на більш молодих дівчат. І це, певно, добре.

Також здивував виконавець, який «втріскався по вуха» у дівчину тільки за те, що у неї гарна вишиванка. Любов до народних традицій — це, звісно, добре. Але якщо співак з друзями хочуть, щоб їх запрошували на уроки народознавства до шкіл та бібліотек, їм потрібно переробити приспів своєї пісні, який може шокувати вчительок передпенсійного віку.

Також про трагічне кохання заспівав ще один хлопчачий гурт: схоже, через відключення світла герой пісні став надто гостро відчувати запахи і дотики, і вирішив «заховати у собі» свою дівчину.

Звичайно, допомогти у вирішенні проблеми зможуть тільки прем'єр Шмигаль та українські енергетики: пора припиняти відключення світла!

В цілому неділя почалася непогано, атаку безпілотників росіян відбито, тому можна зі спокійним серцем зайнятись роботою на дачі або відпочинком.

Адже саме в ці вихідні щонайменше на п'ять знаків зодіаку чекає успіх і особливе натхнення.

48

Читайте нас у Facebook