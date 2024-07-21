Ситуація покращилася: енергетики зробили довгоочікувану заяву

Ситуація зі світлом в Україні останнім часом покращилася. Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в ефірі телемарафону.

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За його словами, причиною стали погодні умови, оскільки вже протягом кількох днів спека спадає.

«До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає, за наявними прогнозами. Також це пов'язано з особливостями ремонтних кампаній на об'єктах генерації», — зазначив він.

Своєю чергою у компанії ДТЕК з посиланням на «Укренерго» підтвердили, що планові відключення світла з 12:00 і до 15:00 НЕ передбачаються.

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«З 15:00 до 17:00 обленерго будуть застосовувати одну чергу відключень, з 17:00 до кінця доби прогнозується застосування двох черг», — уточнили вже в «Укренерго», додавши, що для зменшення дефіциту зараз приймаються аварійні надлишки з енергосистеми Польщі.

Відзначимо, що ще напередодні, 18 липня, через брак потужностей в Україні діяли одразу 4 черги відключень споживачів.

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Фото t. me/dtek_ua

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