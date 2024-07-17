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Світло повертається: «Енергоатом» достроково завершив ремонт енергоблока-«тисячника»

13:05 17 липня 2024
АЕС України

Компанія «Енергоатом» достроково завершила плановий ремонт і підключила до енергомережі енергоблок однієї з АЕС потужністю 1000 МВт.

Таким чином, плановий ремонт енергоблоку закінчено, і це має посилити вітчизняну енергосистему.

«На виконання завдання Міністерства енергетики України, Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок — після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що всі інші енергоблоки Компанії, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.

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Раніше повідомлялося, що цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. З них на початок червня вийшли з ремонту три енергоблоки загальною потужністю 2420 МВт.

Втім, дефіцит потужностей буде актуальним і далі, адже з кінця березня 2024 року до початку червня російські нападники знищили понад 9ГВт потужностей української енергосистеми і продовжують завдавати ударів по енергооб'єктах.

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Також не варто забувати про окупацію рф Запорізької АЕС, де ризики аварії зростають щодня.

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