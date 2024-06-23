Легендарний одноклубник Шевченка одружився з красунею-моделлю, яка народила йому двох дітей (фото)

Знаменитий у минулому футболіст «Мілана» та збірної Італії, чемпіон світу Філіппо Індзагі вперше одружився у 50 років. Колишній одноклубник Андрія Шевченка зв'язав себе тенетами шлюбу з колишньою моделлю 34-річною Анжелою Робусті, яка народила йому двох дітей, повідомляє fanpage.it. Раніше легендарний футболіст Фернандо Йерро в 55 років таємно одружився зі своєю вагітною подругою-журналісткою.

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Розкішне весілля Індзагі, на яке запросили 260 гостей, відбулося на іспанському острові Форментера (Балеарські острови). Після вінчання у церкві Сант-Франчезе відбулася вечірка у ресторані Bocasalina. Гостей свята, на якому були присутні діти молодят — 2-річний Едоардо та однорічна Емілія, розважали DJ Pigna, французький гурт The Gipsy Kings та італійський виконавець Марко Мазіні.

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Привітати молодят, які разом з 2018 року, прилетіли багато зірок футболу — Фабіо Каннаваро, Крістіан Вієрі, Массімо Оддо, Массімо Амброзіні, Джузеппе Панкаро, а також брат нареченого — нинішній головний тренер «Інтера» Сімоне Індзагі.

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Про наречену Індзагі відомо, що свого часу вона була моделлю і навіть брала участь у конкурсі «Міс Італія». Анжела, яка займається останнім часом організацією весіль та заходів, здобула вищу архітектурну освіту та знялася у фільмі «Чоловіки та жінки у пошуках кохання»

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Нагадаємо, що колишній нападник «Аталанти», «Ювентуса» та «Мілана» у складі збірної Італії Філіппо Індзагі став віцечемпіоном Європи та чемпіоном світу. На клубному рівні форвард двічі виграв Лігу чемпіонів, тричі чемпіонат Італії, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу. На тренерській ниві Філіппо Індзагі працював з «Міланом», «Венецією», «Болоньєю», «Беневенто», «Брешіа», «Реджиною» та «Салернітаною».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів з'явився на власне весілля на милицях.

Фото Instagram

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