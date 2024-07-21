Комір на блискавці на піку моди: зручно та стильно

Комір з блискавкою — один з трендів-2024, що дедалі набуває популярності. Він додає нотку спортивності в повсякденний одяг. А там, де спорт, звісно, і молодість та краса.

ВІДЕО ДНЯ

Найбільш поширені застібки «під срібло», а також пластикові — як відкриті, акцентні, так і приховані.

Такий комір не тільки стильний, а й зручний. Ви можете його застібнути у прохолодну погоду й відкрити, коли жарко.

Комір з блискавкою може бути на джемпері, платті або на худі.

РЕКЛАМА

До речі, блискавка може бути не тільки в тон речі, але й контрастною. Наприклад, чорною на білому одязі або білою — на чорному. Також гарні поєднання рожева блискавка на синьому, жовта — на червоному, блакитна — на сірому… Блискавка «під срібло» зазвичай добре поєднується з темними речами.

Варто розуміти, що кольорова блискавка — це вже свого роду аксесуар, якщо вона незвичайна. Недоречним буде доповнювати речі з коміром з блискавкою намистом або хустинкою, брошкою-трояндою з шовкових стрічок або бісерною прикрасою.

РЕКЛАМА

Не найкращий варіант — акцентні блискавки на всьому одночасно: на взутті, сумці, одязі… Все повинно бути в міру та зі смаком. Тоді ви виглядатимете стильно та сучасно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вибрати універсальну сумку та які прикраси не варто носити на сонці.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

39

Читайте нас у Facebook