Які прикраси не варто носити на сонці: поради експертки

Спека може зіпсувати ваші прикраси з натуральних каменів. Не всі над цим замислюються, тому результат може бути досить несподіваним та неприємним. Наприклад, зміна кольору. Шкодять як прямі сонячні промені, так і занадто висока температура. І про це потрібно знати та ніколи не забувати.

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— Не варто носити у спеку прикраси з опалами, — радить майстриня, що виготовляє прикраси з натуральних каменів, Юлія Котова. — На сонці можуть вигорати також аметисти, смарагди, бірюза, малахіт, лазурити… Також сонце може сприяти вигоранню рожевого кварцу. Не вигорять діаманти, гірський кришталь, агати світлих відтінків.

За словами експертки, сонце та спека можуть зруйнувати красу перлів. Вони можуть стати жовтуватими або тьмяними.

Тож, мабуть, не випадково перли здавна заведено було одягати з вечірнім вбранням.

А що носити у спеку? Мабуть, варто віддати перевагу біжутерії, яка зараз модна. У таких прикрасах ви будете мати гарний та стильний вигляд. А натуральні прикраси залиште для менш спекотної погоди.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що у тренді нинішнього спекотного літа — косинки. Мода на них повернулася з 1960-х років.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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