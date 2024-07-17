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Стиль життя

Як вибрати універсальну сумку: корисні поради

21:35 19 липня 2024
сумки

Одна універсальна сумка позбавить вас від необхідності купляти безліч під кожне вбрання та перекладати речі щодня. Така сумка доречна практично завжди й скрізь.

Стилісти радять звернути увагу на такі моменти. Насамперед колір має бути таким, який впишеться у ваш гардероб. Це може бути, наприклад, коричневий, бежевий, темно-синій кольори. Розмір має бути не маленьким і не великим. У сумку мають поміщатися аркуш паперу формату А4 — це зручно та практично.

Щодо матеріалу, то універсальна сумка не повинна бути з тканини, яка може промокнути під дощем. Вона має застібатися на блискавку. Чудово, якщо в сумці є кілька відділень — це допоможе уникнути хаосу.

Щодо дизайну, то що менше деталей та фурнітури, то краще сумка пасуватиме до вашого гардероба. Зверніть увагу на якість швів. Важлива, звісно, і якість фурнітури.

Вибираючи універсальну сумку, не робіть це швидко. Завітайте до кількох магазинів. Приміряйте сумку подумки з кількома вбраннями.

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Раніше стилістка розповіла про головні тренди літнього взуття.

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