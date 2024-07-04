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Ефект градієнта — тренд у тканинах 2024 року: красиво і стильно

21:35 7 липня 2024
градієнт

«ФАКТИ» продовжують розповідати про тренди літа-2024. Один із них — градієнт. Градієнт — перехід відтінків від темнішого або яскравішого до світлішого і спокійнішого. Наприклад, малиновий змінюється ніжно-рожевим і нарешті білим. Або темно-синій переходить у насичено-блакитний, а потім у небесний.

Такі переходи особливо гарні на легких шарфах, сарафанах, довгих спідницях. Ефект градієнта використовували та використовують у своїх колекціях багато модних будинків. Також цю техніку часто називають деград або омбре. У перекладі з французької деград означає «пом'якшення».

Градієнт доречний не тільки в одязі, а й у манікюрі, аксесуарах та взутті. Щоправда, в образі доречна лише одна річ із кольоровими переходами, інакше вийде перебір.

Стилісти стверджують, що ефект градієнта робить образ жіночним і навіть романтичним. Сарафан з деграді виглядає так, ніби трохи вигорів на сонці, тобто дуже природно. Тому одяг з ефектом градієнта особливо популярний влітку.

До речі, ефект омбре використовують і в нейл-арті, і в зачісках. Це красиво та стильно.

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Насправді градієнт поза модою. Але зараз цей ефект особливо популярний.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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