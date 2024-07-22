Аномально спекотна погода залишила більшу частину України — протягом нового робочого тижня, 22−28 липня, очікуються комфортні погодні умови, а також дощі, які охоплять практично всі області країни.

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Втім, як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, досить спекотна погода все ще збережеться у південно-східній частині та Криму, де вдень стовпчики термометрів сягатимуть позначок +33…+35 °С. Таким чином, середня температура за тиждень виявиться близько норми, на півдні та сході — вище за норму на 2 — 4 °C.

У понеділок, 22 липня, вночі у південно-західній частині України, удень місцями у північних та східних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозами. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями тумани. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, вдень +26…+31 °С; у південно-східних областях вночі +19…+24 °С, удень +29…+34 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У вівторок, 23 липня, у західних областях, вдень також на крайній півночі України пройде короткочасний дощ із грозами; на решті країни переважно без опадів. Вітер північної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21°С, вдень +25…+30°С; у центральних та південних областях +30…+35 °С.

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Фото Укргідрометцентру

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У середу, 24 липня, у західних та місцями у Київській областях очікуються дощі з грозами, удень у західній половині місцями град та шквали, 15 — 20 м/с. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер північний, 3 — 8 м/с, у західних областях змінних напрямків. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +25…+30 °С; у центральних та південних регіонах вночі +18…+23 °С, вдень +30…+35 °С.

Фото Укргідрометцентру

У четвер, 25 липня, вночі у західній частині, вдень також місцями у північних, центральних та південних регіонах пройдуть грозові дощі, вдень місцями у супроводі граду та шквалів, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі +14…+19 °С, вдень +23…+28 °С; у центральних, південних та східних областях вночі +17…+22 °С, удень +29…+34 °С.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 26 липня, у більшості областей України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с; у західній частині північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +25…+30°С.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 27 липня, нестійка погода з невеликими дощами утримається в більшості областей, окрім південної половини. Вітер північний, північно-східний, 7−12 м/с, удень на Лівобережжі України місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, удень +23…+28 °С, у південно-східній частині країни та Криму +29…+34 °С.

У неділю, 28 липня, у східних областях та у Приазов'ї пройдуть дощі, на решті території країни без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень +23…+28°С.

Фото Pixabay

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