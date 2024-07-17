Головне — не панікувати: як доглядати за рослинами у сильну спеку

В той час як деякі дачники та городники намагаються боротися з бур'янами на своїх ділянках, деяких їхніх колег турбує інше питання: як спасти рослини через африканську спеку, що встановилася зараз в Україні.

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Зокрема, важливо знати, як поливати рослини під час спеки, пише сайт ТСН з посиланням на Gardening Know How.

Коли рослинам і квітам важко впоратися з високими температурами, у них з’являються симптоми, які вказують на те, що вони перебувають у стані теплового стресу. Через нестачу води може статися в'янення листя і квітів, навіть якщо ґрунт вологий.

Скручування листя теж є реакцією на надмірну втрату тепла та води.

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На листках можуть бути помітні опіки, краї або кінчики яких стають коричневими, сухими. Це відбувається тому, що рослина втрачає воду швидше, ніж її можна відновити.

Пожовтіння листя, особливо у нижній частині рослини, свідчить про нестачу вологи.

Опадання листя є реакцією на стрес, оскільки рослина намагається мінімізувати рівень втрати води через транспірацію. Особливо часто зустрічається на деревах.

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Квіти та бруньки опадають також передчасно, оскільки рослина, що страждає від теплового стресу, намагається зберегти енергію.

Під час тривалих періодів спеки та посухи може спостерігатися затримка зростання.



Відсутність плодів на овочах є звичайним явищем, оскільки культури, що страждають від теплового стресу, важко дають урожай.

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Квіткова гниль також поширена під час спекотної погоди, і найбільш поширена у помідорів, перцю та кабачків.

У зв’язку з ослабленням, на рослині з’являється велика ймовірність появи шкідників і хвороб.



Якщо сукуленти здатні давати раду з теплом, зберігаючи воду в м’ясистому листі, то більшість рослин не мають такої можливості і страждають від спеки.

Тепловий стрес виникає, коли швидкість втрати води рослиною через транспірацію перевищує її здатність поглинати воду з ґрунту. Це посилюється через недостатній полив і погану якість ґрунту.

Рослинам може знадобитися час, щоб відновитися, тому послідовний догляд може покращити їхній вигляд.

Поливати потрібно глибоко, але лише сухий ґрунт. Загалом поливати рослини потрібно глибоко і нечасто, щоб вони витрачали свою енергію на те, щоб коріння пускалося на нижню глибину ґрунту. У період посухи коріння отримують доступ до запасів вологи глибше у ґрунті.

Якщо рослини поливають занадто мало, то волога проникає лише у верхній шар ґрунту, в результаті чого коренева система рослин стає неглибокою.

Під час спеки вода у верхній частині ґрунту швидко випаровується, тому рослини, які страждають від теплового стресу, також потребують глибокого поливання.

Варто враховувати, що деякі рослини потребують поливання один, навіть два рази на день, тоді як іншим буде добре протягом кількох днів.

Не можна поливати рослини у полуденну спеку. Тоді вода швидко випарується з поверхні ґрунту, перш ніж вона встигне ввібратися корінням.

Найкращий час для поливу рослин — це ранок, що дозволить рослинам ввібрати вологу до піка спеки.

Нагадаємо, покращити ріст рослин можна за допомогою золи. Але щоб уникнути ризику отруєння важкими металами, слід удобрювати попелом лише декоративні рослини.

Раніше ми розповідали про те, як кімнатні рослини очищують та освіжають повітря у квартирі чи будинку.

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