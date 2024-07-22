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Трагедія на Дніпрі: після багатогодинних пошуків рятувальники знайшли тіло хлопця, який зірвався з атракціону у Києві (фото, відео)

10:49 22 липня 2024
Рятувальники-водолази

В річці Дніпро в Києві виявили тіло загиблого хлопця, який напередодні рухнув у воду разом із тросом трелей-атракціону, що обірвався. Трагедія сталася біля пішоходного мосту, який веде на Труханів острів.

Про це повідомляє «Суспільне». Один із рятувальників, який брав участь у пошуковій операції, розповів, що напередодні водолази упродовж шести годин намагалися виявити тіло загиблого. За його словами, було припущення, що тіло разом з тросом та спорядженням для спуску було підтягнуто до берега.

«І саме ця версія спрацювала», — додав він.

«Пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені: рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег», — додали у ДСНС

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Нагадаємо, що нещодавно надзвичайна подія на атракціоні сталася й у Івано-Франківську, де, на щастя, обійшлося без постраждалих. Люди застрягли на колесі огляду, коли у місті зникла електрика.

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Фото — скріншот

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