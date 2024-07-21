41.32 / 41.92 45.13 / 45.85
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Обірвався трос: у Києві пасажир тролей-атракціону впав з висоти у Дніпро

14:31 21 липня 2024
Атракціон

На Поштовій Площі в столиці сталася надзвичайна подія — там обірвався трос тролей-атракціону через річку Дніпро.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

За попередньою інформацією очевидців, інцидент стався під час спуску людини.

В Мережі публікують відео.

РЕКЛАМА

Наразі начебто трос витягнули без людини, на місці працюють водолази.

Також нагадаємо, що місяць тому в Івано-Франківську рятувальникам довелося знімати людей із знеструмленого колеса огляду. На щастя, там обійшлося без жертв.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

кабачки

Незрівнянні кабачки з часником: як приготувати смачну закуску на зиму

Атракціон

Обірвався трос: у Києві пасажир тролей-атракціону впав з висоти у Дніпро

Літній гороскоп

Рибам — висока працездатність, Близнюкам — додатковий заробіток, а Дівам — допомога близьких: що обіцяють зорі на 21 липня

гривні

Українцям хочуть перерахувати пенсії: хто може отримати на дві тисячі більше

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту