Обірвався трос: у Києві пасажир тролей-атракціону впав з висоти у Дніпро
На Поштовій Площі в столиці сталася надзвичайна подія — там обірвався трос тролей-атракціону через річку Дніпро.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
За попередньою інформацією очевидців, інцидент стався під час спуску людини.
В Мережі публікують відео.
Наразі начебто трос витягнули без людини, на місці працюють водолази.
Також нагадаємо, що місяць тому в Івано-Франківську рятувальникам довелося знімати людей із знеструмленого колеса огляду. На щастя, там обійшлося без жертв.92
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