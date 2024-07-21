Обірвався трос: у Києві пасажир тролей-атракціону впав з висоти у Дніпро

На Поштовій Площі в столиці сталася надзвичайна подія — там обірвався трос тролей-атракціону через річку Дніпро.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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За попередньою інформацією очевидців, інцидент стався під час спуску людини.

В Мережі публікують відео.

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Наразі начебто трос витягнули без людини, на місці працюють водолази.

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Також нагадаємо, що місяць тому в Івано-Франківську рятувальникам довелося знімати людей із знеструмленого колеса огляду. На щастя, там обійшлося без жертв.

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