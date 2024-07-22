Як швидко впоратися з плямами від чорниці та лохини: перевірені способи, що точно вам допоможуть

Плями від чорниці можуть завдати чимало клопоту, особливо якщо ви не знаєте, як їх позбутися. Незалежно від того, чи це свіжі плями від літніх ласощів, чи застарілі, які встигли глибоко в'їстися в тканину, і ті, й інші можуть стати проблемою. На щастя, ви можете ефективно боротися з ними, зокрема, за допомогою домашніх засобів, пише polki.pl.

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Ефективний та перевірений спосіб вивести плями від ягід — замочити забруднений одяг у розчині лимонної кислоти. Налийте в миску теплу воду та розчиніть у ній великий пакет лимонної кислоти. Замочіть забруднений одяг у розчині та залиште на одну годину. Якщо через годину пляму все ще видно, продовжте час замочування. Можна навіть залишити на ніч. Після закінчення цього часу прополощіть річ і виперіть, як зазвичай. Від ягідної плями не має залишитися й сліду.

Плями від ягід також можна видалити, замочивши забруднений одяг в оцтовому розчині. Для свіжих плям достатньо приготувати розчин 1:2 (одна частина оцту на дві частини води). Засохлі плями краще замочити в розчині 1:1. Замочіть одяг у великій мисці та залиште його в розчині приблизно на 2 години. Після закінчення цього часу прополощіть, покладіть в пральну машину та виперіть при температурі 40 градусів.

Для окремих плям, особливо якщо ви не хочете або не можете випрати весь виріб, підійде лимонний сік. Рясно змочіть ватний тампон у лимонному соку й потріть пляму з одного боку тканини, а потім з іншого. Нарешті, промийте під прохолодною проточною водою. Свіжі плями видаляються найлегше, тому промокніть ягідну пляму, щойно ви її помітили.

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Іноді після теплого літнього дня, сповненого фруктових смаколиків, ми не одразу помічаємо невелику пляму, яка після висихання стає справжнім випробуванням. Навіть прання такої тканини в пральній машині, замість того, щоб позбутися плями, може увічнити її. На щастя, існує багато ефективних способів боротьби з цими стійкими плямами.

Ви можете ефективно відіпрати білі тканини, забруднені ягодами, за допомогою саморобної пасти з харчової соди. Приготуйте її з соди й води (додайте соду у воду до утворення густої пасти), а потім нанесіть на пляму. Через кілька хвилин полийте пляму оцтом. Поєднання соди та оцту створить реакцію, яка допоможе розщепити частинки плями. Залиште на кілька хвилин, а потім виперіть у теплій воді.

Лимон і сіль також добре підійдуть для видалення стійкої темної плями. Нанесіть невелику кількість лимонного соку безпосередньо на пляму, а потім посипте сіллю. Залиште на кілька годин, бажано на сонці, щоб лимон, як природний відбілювач, подіяв. Потім виперіть тканину в теплій воді.

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Для білих тканин можна також використовувати молоко. Замочіть у ньому пляму на кілька годин, потім прополощіть і виперіть, як зазвичай. У деяких випадках також підійде рідина для миття посуду, щедро нанесена на злегка вологу пляму і залишена приблизно на годину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як просто та ефективно почистити килим за допомогою звичайної соди.

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