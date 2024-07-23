Стрільцям — важливі зустрічі, Близнюкам — вдалі покупки, Овнам — робота з дому: що обіцяють зорі на 23 липня

Передостанній вівторок місяця, 23 липня, може стати чудовим часом для прибуткових фінансових операцій, радять астрологи.



Якщо ви вже розробили бізнес-план, то маєте шанс розпочати власну справу. Головне — не лінуватися та діяти активно, запевняють знавці руху небесних світил.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

По можливості, працюйте сьогодні з дому, проведіть більше часу з близькими людьми. Це спілкування буде приємним, додасть Овнам сил та підніме настрій. Хороший день для вирішення побутових питань, покупок предметів для дому, для невеликої перестановки.

Телець

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Підтримка та любов близьких допоможуть Тельцям завзято та плідно працювати, домагатися поставлених цілей. Активна позиція принесе успіх у справах. Зірки радять не розпочинати надто складних чи трудомістких справ 23 липня. Є можливість, що ви не зможете довести їх до кінця.

Близнюки

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Покупки сьогодні будуть вдалими для Близнюків. Однак не варто витрачати забагато, щоб незабаром не опинитися у скрутному фінансовому становищі. Сьогодні вам можуть зробити дуже вигідні пропозиції. Найчастіше спілкуйтеся, знайомтеся та обмінюйтесь своїми ідеями, щоб вас помітили.

Рак

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У першій половині дня вам потрібно приділити час власним потребам, вирішити якісь особисті справи. Після цього ви зможете сконцентруватися на роботі та не відволікатися на сторонні теми. Проявляйте ініціативу, будьте у центрі подій 23 липня, тоді ваші ідеї та активність будуть потрібні оточуючим.

Лев

Вдалий день, коли обставини складатимуться на вашу користь. Відповідний момент, щоб закінчити якісь старі набридлі справи. Сьогодні гарний час для серйозної чи неприємної розмови з вашою половинкою. Якісь складні проблеми Левів благополучно вирішаться.

Діва

Нові зустрічі та яскраві емоції будуть корисні Дівам. Погоджуйтесь на запрошення, відвідуйте розважальні чи офіційні заходи, знайомтеся та спілкуйтеся. Ваша активна позиція та цікаві ідеї залучать до вас впливових людей. Дослухайтеся до своєї інтуїції.

Терези

День напружений та складний у емоційному плані. Доведеться вирішувати важливі та неприємні питання, відчувати стрес. Зірки радять зберігати холоднокровність, проявляти професіоналізм та показувати свої найкращі ділові якості. Тоді інтерес авторитетних колег буде забезпечений.

Скорпіон

Бойовий настрій та підтримка рідних допоможуть Скорпіонам провести вдалий та плідний день. Хтось із нових знайомих буде корисний вам у майбутніх проєктах, а хтось згодом стане близьким другом. У складних ситуаціях дійте інтуїтивно, слухайте свій голос.

Стрілець

Постарайтеся закінчити робочі справи раніше і приділіть увагу своїм коханим людям. Деякі минулі проблеми 23 липня вирішаться без вашої участі. Сьогодні у Стрільців можливі важливі зустрічі. Хтось із ваших нових знайомих вплине на майбутні проєкти, на ваше професійне становище.

Козоріг

День із різноспрямованими тенденціями. Настрій у Козорогів швидко змінюється, тому їм складно зосередитися на роботі та відповідально приймати рішення. Зірки рекомендують брати паузу, коли ви відчуваєте роздратування та нервозність. Вже завтра ця ситуація покращає.

Водолій

Працюйте у команді, прислухайтеся до думки колег та обмінюйтеся ідеями. Так ви досягнете найкращих результатів та зміцните ділові відносини. Не намагайтеся зробити якнайбільше. Сфокусуйтеся на важливій справі й доведіть її до кінця. Підтримуйте свій гарний настрій.

Риби

Вдалий день. Сьогодні на вас чекають приємні сюрпризи та несподіванки. Намагайтеся підлаштовуватися та шукати компроміси навіть у неприємних ситуаціях. Риби 23 липня можуть налагодити стосунки з якимись важливими людьми, щодо яких раніше відчували негативні емоції.

Також традиційно представникам всіх знаків Зодіаку можна порадити почати день з «ранкової п'ятірки» треків вітчизняної музики. Зокрема, з пісні про артистів, які раніше активно їздили до країни-агресорки, а потім змогли вчасно «перевзутися». Також «героєм» пісні став і лідер цієї країни, якому більшість українців бажають долі його посіпак. До речі, певний час пісня була «забанена» на Youtube.

Про те, чому українці так ставляться до «діяльності» російського горе-політика, пояснює Геля Зозуля.

На щастя, зараз природа ставиться цілком прихильно до українців, і можна не сидіти цілий день (ніч) в будинку, де гудуть генератори, а відпочити в інших місцях.

Звичайно, представники більш молодого покоління можуть розслабитися просто на вулиці.

А їх батьки, тітоньки-дядечки чи інші родичі — взяти в руки гітару і зобразити з себе «королів шансону».

В крайньому випадку — згадати, що крім шуму генераторів ще є і стукіт сердець. І те, що будь-хто з нас може закохатися, якщо зміг вчасно оновити дані в ТЦК (адже закоханість загрожує розслабленням і втратою пильності на вулиці).

В цілому ж пам'ятаємо, що тиждень тільки розпочинається, і попереду — кілька днів для того, щоб реалізувати всі заплановані завдання і покращити своє матеріальне становище.

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