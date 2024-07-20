Астрологи вважають, що дата народження людини безпосередньо впливає на її особистісні якості, характер, життєві пріоритети і навіть на квіти за знаком зодіаку. Також відомо, що для всіх сузір'їв квіти відіграють важливу роль, оскільки за їх допомогою людям простіше інтерпретувати значення деяких астрологічних символів.

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Тому дізнатися, які квіти відповідають вашому знаку зодіаку чи співвідносяться з днями народження ваших близьких та друзів — не тільки цікаво, а й корисно. Адже так вам буде простіше зробити подарунок коханим, обравши для них «саме ті» квіти, радить спеціалізований сайт.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Квітка: Жимолость

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Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, ці квіти найбільш близькі, і характеризують представників вогняного знака, як особистостей, наділених особливою грацією та чарівністю. Часто вважається, що силі та енергії Овнів не може протистояти ніхто. Цей цілеспрямований лідер, подолає на своєму шляху будь-які труднощі, а якщо стандартні шляхи виявляться не надто ефективними, він знайде інноваційне рішення та креативний підхід до завдання. І жимолость якнайкраще символізує цю креативність на мові квітів.

Телець (20 квітня — 19 травня)

Квітка: Мак

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Тельці — найбільш альтруїстичний знак зодіакального кола. Такі люди мають особливу пристрасть до якісних речей і готові поділитися всім, чого вони досягли, з іншими людьми. Вони можуть стати талановитими дизайнерами, завдяки увазі до деталей та гарного смаку. Представники цього знаку люблять дарувати подарунки, облаштовувати комфорт та насолоджуватися ним. А щоб пом'якшити їхню нетерплячу і вперту вдачу, подаруйте тільцям маки, айстри та конвалії.

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Близнюки (20 травня — 20 червня)

Квітка: Лаванда

Представники знака люблять ділитися ідеями і надихати близьких людей. Вони точно знають, яка муза потрібна їм самим і як з її допомогою збільшити продуктивність роботи. Близнюки відрізняються активністю і творчим підходом, але іноді у них виникає настільки багато ідей, що стосуються одночасно кількох сфер, що визначити один правильний напрямок близнюкам дуже складно.

Отримавши від вас у подарунок лаванду (також будуть доречними і нарциси), Близнюки відчують себе оновленими, і продовжать генерувати свої неординарні ідеї з новими силами.

Рак (21 червня — 22 липня)

Квітка: Акант

Чутливість і проникливість аканта дарує раку неймовірну інтуїцію, яка допомагає йому тонко відчувати людей. Подібний підхід до життя штовхає рак на те, щоб дарувати тепло оточуючим, і допомагати їм вирішувати свої проблеми. Захищати себе від негативного впливу навколишнього середовища на рак дозволяє обмеження кола спілкування. Ракам найкомфортніше серед друзів і близьких, які ніколи не побажають представнику цього знака зла, і піднесуть йому до свята його улюблені квіти.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Квітка: Соняшник

Мабуть, не існує більш сонячної та яскравої квітки, ніж соняшник. І Леви, як позитивні та відкриті люди, випромінюють схоже тепло. Вони готові взяти на себе роль лідера будь-якої хвилини, і впевнено подолати всі випробування на шляху до мети. Віддячте Леву за допомогу та турботу букетом з герберами та соняшниками, бо саме ці квіти лев розцінить, як найкращий знак уваги до його багатогранної особистості.

Діва (22 серпня — 22 вересня)

Квітка: Іпомея

Діва у багатьох асоціюється з логікою та точним аналізом. Такі люди завжди планують кожен свій крок, виявляючи організованість та концентрацію у всьому. Їх аналітичний розум не проґавить жодну деталь, тому всі, хто знаходиться поряд з дівою, можуть бути впевнені в тому, що вони досягнуть результату. Витривалість дів дозволяє їм добре пристосуватися до ситуації, як і в’юнка іпомея, яка здатна прикрасити собою будь-які сірі будні й обставини.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Квітка: Троянда

Якщо і є такі квіти за знаком зодіаку, які асоціюються з почуттям прекрасного, то це, безперечно, троянди. А Терези, як і троянди відомі своїм благородством, витонченістю та красою. Такі люди люблять прекрасні речі, поезію, мистецтво та філософію, але не терплять жорстоке та несправедливе ставлення. Вони відчувають щастя у родинному колі та друзів, а особливу силу їм дає щира увага найдорожчих. Саме від них Терези чекатимуть на знак уваги у вигляді королеви квітів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Квітка: Хризантема

Багатогранні хризантеми люблять чіткість і ясність, проте самі вважають за краще не відкриватися людям до кінця, дивуючи оточуючих новими сюрпризами. І Скорпіони теж готові підказати іншим способи боротьби з негативними емоціями, бо самі ретельно стежать за особистісним розвитком. Їм властиво виявляти високий рівень активності, що, звичайно, допомагає досягти успіху не тільки на роботі чи в соціумі, а й у любовній сфері. Романтичні стосунки мають для цих людей особливе значення, і підкорити їхнє серце буде трохи простіше, якщо ви піднесете Скорпіонам букет хризантем.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Квітка: Нарцис

Пристрастні і прямолінійні Стрельці поважають чесність та прямоту. Вони вміють боротися за владу і здатні досягати цілей без зайвих хитрощів. Іноді ці щасливі люди відчувають, що готові відкрити співрозмовнику свій чутливий бік, але це трапляється вкрай рідко, тому що ці люди знають собі ціну і не підпускають близько того, в кому не впевнені. Щоб допомогти Стрільцеві розкритися, покажіть, наскільки добре ви його розумієте, обравши букет із нарцисами чи крокусами.

Козоріг (22 грудня — 21 січня)

Квітка: Гвоздика

Кращі організатори та лідери — це Козороги, яких астрологи пропонують асоціювати з гвоздикою. Козоріг швидко наведе порядок, і стане опорою для тих, хто його потребує, без зайвих слів. І якщо ви самостійно вгадали, які квіти подарувати, Козерог нагадає вам про такі прекрасні якості, як рішучість, надійність, цілеспрямованість, чесність. Ці сильні особистості завжди роблять тільки те, що їм подобається, оберігаючи власну зону комфорту, але навіть їхня надійна стіна може впасти, якщо ви проявите проникливість, доповнивши букет із гвоздик ніжними фіалками або жасмином.

Водолій (22 січня — 19 лютого)

Квіти: Орхідея

Якщо ви все ще задаєтеся питанням, який купити букет, Водолій своєю поведінкою сам підкаже вам, на що звернути особливу увагу. Цікавість, винахідливість, оригінальність цієї суперечливої натури зближує Водолія з такою витонченою квіткою, як орхідея. Водолії чудово усвідомлюють свою природну чарівність, чим приваблюють оточуючих. Вони не терплять насильства і керуються лише гуманними методами. Зацікавити Водоліїв незвичайними та унікальними речами — просте завдання, але квіткова композиція з орхідеєю допоможе вам втримати його увагу надовго.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Квітка: Лотос

Рибам близькі всі символи, пов'язані з водою, тому саме латаття, або ж лотос асоціюється з розвиненою інтуїцією цього знака. Іноді під час спілкування із Рибами виникає відчуття, що вони можуть читати ваші думки. Чутливість таких людей дозволяє їм швидко вбирати знання, ідеї та думки, але ця якість часто заважає, оскільки емоції оточуючих мають на них сильний вплив. Надмірну емоційність Рибам допомагає подолати їхній творчий талант, наприклад, танці або малювання. Розвиваючи своє вміння, представники цього знака можуть набути внутрішнього балансу, що його якнайкраще асоціює білий або рожевий лотос.

А ще зверніть увагу на тих знаків Зодіака, чиє життя змінить липнева Повня.

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