Ворог обстріляв Дніпропетровщину і отримав «відповідь» у Севастополі

Ввечері у понеділок, 22 липня, окупанти двічі били по Нікопольскому району Дніпропетровської області з важкої артилерії, випустивши близько двох десятків снарядів.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили представники місцевої влади.

Під ударом були Марганецька та Покровська громади.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вранці ворог спрямував дрон-камікадзе по Нікополю. На щастя, люди не постраждали.

Своєю чергою у Повітряних Силах поінформували, що всього за ніч ворог випустив по Україні 8 ударних БПЛА, які летіли з курського напрямку. Збити вдалося 7 з них. Також засобами РЕБ було відхилено від курсу керовану ракету Х-61.

РЕКЛАМА

В той же час українські дрони атакували тимчасово окупований Севастополь, повідомили російські ЗМІ.



Згідно їхніх заяв, місцева ППО та підрозділи РЕБ нібито відбили атаку БПЛА.

За попередньою інформацією російської окупаційної адміністрації, в районі Північної сторони та Фіолента над акваторією «знищено» понад 15 безпілотників.

Уламки одного БПЛА впали в одному із товариств власників нерухомості (ТВН), розбито скло вантажного автомобіля.

Уламки другого безпілотника впали поряд із будинком у районі іншого ТВН.

За словами окупантів, жодні об'єкти у місті не постраждали.

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у російському місті Туапсе прогриміло близько 5 вибухів. Вони долинали з боку місцевої нафтобази. Окупанти тоді також повідомили про нібито успішне відбиття атаки БПЛА. Однак пізніше стало відомо, що на підприємстві почалася пожежа, було пошкоджено інфраструктуру.

428

Читайте нас у Facebook