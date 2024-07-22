Запальний ранок у росії: дрони атакували нафтобазу в Туапсе та аеродром у Морозовську (відео)

У ніч проти понеділка, 22 липня, під ударом безпілотників знову опинилася країна-агресорка росія. У тому числі й Краснодарський край, де раніше були атаковані енергетичні об'єкти та аеродром. Так, у травні БПЛА «відвідували» Слов'янськ-на-Кубані та Кущівську.

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У російському міноборони заявляли, що вночі «черговими засобами ППО перехоплено та знищено сорок сім БПЛА над Ростовською, один над Білгородською, один над Воронезькою, один над Смоленською областями, сімнадцять БПЛА над акваторіями Чорного та Азовського морів, а також вісім над Краснодарським краєм».

Тим часом жителі Краснодарського краю повідомляли, що вибухи лунали в Туапсе, де розташована нафтобаза. Як розповіли SHOT місцеві мешканці, вибухи в її стороні почали лунати приблизно в районі 3:30, а до цього очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БПЛА. Місцева влада запевняє, що «ушкоджень інфраструктури та житлових будинків не виявлено, постраждалих немає».

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Друга серія вибухів прогриміла приблизно о 6:25 у районі нафтобази, після чого «на землі почалося невелике загоряння та пішло задимлення». Місцева влада стверджує, що «внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсе і що фахівці ліквідують загоряння на площі 50 кв. метрів».

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А в Ростовській області був знову атакований аєродром у Морозівську, куди безпілотники прилітали кілька днів тому.

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Нагадаємо, що авіабазу в Ростовській області БПЛА атакували і у квітні. Тоді повідомлялося про знищення кількох літаків противника.

А нафтобаза в Туапсе зазнавала атаки в середині травня — цього року енергетичні об'єкти на території російського Краснодарського краю перебували під ударами із завидною періодичністю.

Фото — скріншот

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