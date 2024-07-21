Вночі ворог атакував Україну «шахедами»: де збивали російські дрони

В ніч на неділю, 21 липня, російський ворог атакував Україну безпілотниками. Тривога була оголошена у низці областей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Близько 3:00 повітряна тривога також була оголошена у Києві. Місцева влада інформувала про роботу ППО в області та на підступах до столиці. Чиновник уточнив, що БПЛА противника були ліквідовані оборонцями українського неба на підльоті.

«Сьогодні знов певна кількість БпЛА противника прямували на Київ, але усі вони були знищені силами та засобами ППО на підступах» — йдеться в заяві керівника адміністрації у його Telegram.

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Сергій Попко додав, що інформація про тип та кількість безпілотників окупантів з'явиться пізніше у звітах Повітряних Сил ЗСУ.

За словами Попка, даних щодо руйнувань та потерпілих внаслідок ворожої повітряної атаки у Києві немає.

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А о 4:28 було оголошено відбій тривоги у місті Києві

Також в КМВА зауважили, що за останні 2 тижні «це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба ворога атакувати столицю дронами».

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Своєю чергою, про атаку дронів рашистів повідомив і голова Дніпропетровьскої обласної ради Микола Лукашук.

«Вночі наші оборонці неба знищили над областю 4 ворожі „шахеди“. Дякую ПвК „Схід“ за цілодобовий захист!», — йдеться в його пості.

Крім того, Лукашук додав, що вчора ввечері ворог атакував Нікополь з артилерії. Через обстріл зайнялася суха трава. Пошкоджені сонячні панелі. Один з мирних мешканців регіону загинув, ще одна жінка — отримала ушкодження.

Фото наслідків ворожої атаки оприлюднили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Також нагадаємо про пекельний ворожий обстріл житлового району Миколаєва 19 липня — тоді загинули троє людей, серед них дитина.

Фото t. me/dnipropetrovskaODA/

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