Працівники ТЦК примушують пройти до військкомату або до відділку поліції: адвокат пояснив, що потрібно робити

Незважаючи на те, що термін оновлення військово-облікових даних закінчився, іноді можна побачити, як на вулиці до чоловіків підходять працівники ТЦК та пропонують проїхати до військкомату чи відділку поліції.

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Про те, що робити у цьому випадку, пояснив адвокат Роман Сімутін.

За його словами, у представників ТЦК потрібно запитувати: це затримання чи доставлення. Оскільки це два різні поняття — як за формою, так і по суті.

«Доставлення — це добровільне супроводження громадянина до ТЦК або відділку. Затримання — це процесуальна дія зі складанням протоколу, викликом адвоката, повідомленням родичів і обмежується часовими рамками — не більше, ніж на три години, стаття 263 КУпАП. Тобто після пред'явлення вимоги проїхати до ТЦК необхідно запитати — це затримання чи доставлення? Якщо працівник ТЦК повідомляє, що доставлення, тоді ви самі маєте право вирішувати — їхати чи ні», — наголосив адвокат.

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За його словами, якщо ж мова йде про затримання, тоді негайно чітко та ввічливо треба повідомити працівнику поліції про необхідність виконати та забезпечити ряд законних вимог.

Нагадаємо, що працівники ТЦК не будуть затримувати військовозобов’язаних, які вчасно оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, як це передбачає закон.

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