ЦНАПи даних більше не оновлюють: що робити

Сьогодні, 17 липня, закінчився термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних українців.

Центри надання адмінпослуг (ЦНАПи) від сьогодні вже не оновлюють військово-облікові дані, повідомив речник Міноборони Лазуткін в етері телемарафону.

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Тепер зробити це можна лише через «Резерв+» та ТЦК.

Разом з тим, за його словами, невчасне оновлення даних не означає автоматичного виписування штрафу.

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При цьому навіть поважна причина не оновити дані вчасно не врятує від відкриття адміністративного провадження.

«Накладення штрафу передбачено протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати скоєння такого порушення», — уточнила представниця Генштабу Ірина Гарбуз.

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Але постанову ТЦК можна буде оскаржити у суді протягом 10 днів з дня її ухвалення.

Військовий юрист Тарас Боровський зазначив, що якщо людина не встигла оновити дані, їй потрібно написати заяву і взяти документ, який підтверджує, що вона зверталася до ТЦК.

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На підставі цієї заяви можна потім надавати свої пояснення в рамках розгляду справи про адмінправопорушення у суді.

Нагадаємо, за словами народного депутата Олега Синютки, станом на зараз близько 6−7 мільйонів українців не встигли оновити дані в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки.

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