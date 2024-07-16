Штрафуватимуть навіть тих, хто за кордоном: до чого готуватися українцям після 16 липня

У вівторок, 16 липня, спливає двомісячний термін, який у відповідності до нового мобілізаційного законодавства, був відведений військовозобов'язаним на оновлення даних в ТЦК та СП.

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На тих, хто знехтував цією вимогою, чекає, зокрема, адміністративна відповідальність. Більш того, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю каналу «єПитання» зазначила, шо штрафуватимуть навіть тих, хто наразі знаходиться за кордоном.

«На жаль, немає однозначного інструменту, яким чином це реалізувати. Тому що створюється постанова про адміністративне правопорушення, постанову має ухвалити людина, вона має сплатити штраф», — зазначила вона та додала, що українці зберігають зв'язок із державою, а тому вони мають виконувати свої конституційні обов'язки: «Так працює справедливість».

Заступниця міністра наголосила, що застосунок «Резерв+» доступний для використання у 176 країнах — за наявності бажання військовозобов'язані за кордоном можуть без проблем оновити свої дані.

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Варто нагадати, що з 17 липня військовозобов'язаних, які не оновили дані, можуть оштрафувати на суми від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо людина не сплачуватиме штрафи, то її можуть обмежити у праві керувати автівкою, також можуть заблокувати рахунок або накласти арешт на майно. Якщо борг складатиме близько 150 тисяч (адже штрафи можуть накладани не один раз), то майно можуть виставити на торги.

За новим законом про мобілізацію, ВЛК треба проходити у воєнний час щороку. Якщо людина не прийде по повістці на проходження ВЛК, то на неї чекає штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо після ВЛК без поважних причин не з'явиться до ТЦК — це кримінальна відповідальність (до 5 років тюрми).

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Із завтрашнього дня може активізуватися процес перевірки документів на вулиці поліцією та представниками ТЦК.

Втім, є випадки, коли військовозобов'язаного не штрафуватимуть за неоновлення даних — за наявності документів, які підтверджують, що людина не могла цього зробити. Також не штрафуватимуть тих, хто зможе довести, що хотів оновити дані, але не зміг достоятися у черзі в для цього.

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Фото з відкритих джерел

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