«Відчула себе зрадженою»: дівчина дізналася, що її сестра виходить заміж за її екс-нареченого

28-річна жінка розповіла, що вона та її колишній партнер Майк були разом п'ять років, а два з них — заручені. Вони планували одружитися минулого літа, але за три місяці до весілля вона дізналася, що він їй зраджував, пише The Sun. Раніше «ФАКТИ» розповідали історію дівчини, яку за три тижні до весілля кинув наречений.

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Вона сказала: «Це було спустошуюче, і я негайно скасувала весілля».

Жінка розповіла, що після цього Майк переїхав, а вона почала нове життя. Однак через рік сестра жінки Лілі розповіла їй, що вона таємно зустрічалася з Майком, і тепер пара заручена. Вона додала, що її батьки знали про їхні стосунки вже кілька місяців, але мовчали, «щоб захистити її».

«У мене паморочилося в голові, і я відчувала, що ось-ось знепритомнію», — сказала жінка.

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Лілі клялася, що їхні стосунки не починалися до того, як її сестра та Майк розлучилися, і намагалася виправдати себе та його, стверджуючи, що їм судилося бути разом.

Жінка сказала: «Я відчувала себе зрадженою на багатьох рівнях. Я сказала їм усім, що не хочу мати нічого спільного з їхнім весіллям, і вибігла геть».

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Жінка поділилася, що її попросили бути подружкою нареченої Лілі, але вона відмовилася бути присутньою на церемонії.

Під дописом з'явилися тисячі коментарів від користувачів соціальних мереж, багато з яких поділилися своїм невір'ям у ситуацію, що склалася.

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Одна людина написала: «Боже мій, це так заплутано, що вона виходить заміж за твого колишнього, який тобі зрадив. Той факт, що вони таємно зустрічалися, змушує мене думати, що вона й була іншою жінкою. Я не звинувачую вас за те, що ви не пішли на весілля».

«Мені шкода, що це відбувається. Твої батьки теж помиляються. Але твоя сестра — найгірша», — додала інша користувачка.

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