Наречений кинув кохану перед весіллям: як пережила це дівчина

Хтось святкує 18-ту річницю весілля, а у когось із самого початку все йде не так. 33-річна Джессіка Б'юкенен, візажист і творець контенту з Торонто, досі із жахом згадує, як її наречений скасував їхнє весілля всього за три тижні до нього, пише The Sun.

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Вона вперше зустріла Адама у 2010 році на університетській вечірці, коли обом було по 19 років.

«Він був милим і кумедним, але ми були просто друзями до нашого першого побачення в липні 2015 року. У вересні ми вже були парою. Ми кохали одне одного і ніколи не сварилися. Але з роками я все частіше запитувала себе: «Чи так і має виглядати зустріч з Єдиним? — розповіла наречена. — У березні 2022 року Адам організував грандіозну пропозицію. Він заповнив склад свічками та гігантським серцем з квітів. Знаючи, що я великий фанат Тейлор Свіфт, він увімкнув Love Story, коли я зайшла туди і побачила там усіх моїх друзів та родину. Це було схоже на сцену з фільму. Я ніколи не наполягала на одруженні, але бачити, як сильно Адам кохає мене, які зусилля він доклав, було найкращим почуттям у світі. Але ейфорія тривала недовго. Від самого початку мені здавалося, що Адам не був зацікавлений у плануванні весілля. Я подумала, що це нормально, і як творча людина, я з головою поринула в цю справу».

Дівчина знайшла переобладнану оранжерею для 130 гостей і вибрала п'ять тематичних фуршетів, заплативши завдаток у розмірі 4 000 фунтів стерлінгів. Вона також створила вдома величезну дошку оголошень, обклеєну стікерами для всіх завдань, які потрібно було виконати.

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«Я провела дивовижний день, обираючи весільну сукню вартістю 4 000 фунтів стерлінгів. Як тільки я побачила мереживо та блискітки, я зрозуміла, що це саме та сукня, яка мені потрібна. Моя мама і сестра плакали, коли побачили мене в ній. Але коли все склалося, я відчула, що щось не так. Ми з Адамом почали сперечатися, чого раніше ніколи не робили. Я дуже любила його і хотіла, щоб він був щасливий. Я сказала йому, що якщо він не може поговорити зі мною, нехай піде і поговорить з кимось іншим. Я намагалася відкинути свої тривоги і подвоїла зусилля у плануванні. 1 квітня 2023 року я влаштувала дівич-вечір з друзями та родиною. Але весь цей час мене не полишало відчуття страху. Кілька днів по тому, у мене було погане передчуття з самого ранку, і я все ще намагалася заспокоїти свої нерви, коли увійшов Адам. Як тільки я побачила його обличчя, я все зрозуміла. Але коли він сказав, що не може одружитися, я втратила самовладання. Хвиля гніву і приниження накрила мене. Поки я кричала, Адам стояв і виглядав розбитим».

Наречений, додала Джессіка, не міг назвати жодних конкретних причин — він просто продовжував говорити, як жахливо він себе почуває, як він ненавидить це робити.

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«Ми знали, що нашим стосункам кінець. Адам поїхав до свого батька, а я залишилася вдома, оточена весільними речами. Я не могла перестати плакати. Ми витратили близько 30 000 фунтів стерлінгів, але моя сім'я так мене підтримувала — вони дбали лише про моє щастя. Я не хотіла бачити Адама після цього, але ми повинні були вирішити, як сказати нашим гостям. Ми написали їм повідомлення: „Весілля скасовано, будь ласка, поважайте нашу приватність“. Але дехто подумав, що це першоквітневий жарт! Я не могла провести день свого весілля вдома, тому вирішила полетіти у Техас на концерт Тейлор Свіфт. 21 квітня замість того, щоб плисти до вівтаря у весільній сукні, яка досі лежить у моїй шафі, я опинилася на переповненому стадіоні у блискучій куртці і співала від душі. Це було дивовижно. Протягом наступного року я відпустила свій гнів. Я почала зустрічатися з чудовим хлопцем. На річницю весілля, що не відбулося, я влаштувала для своїх подруг вечірку у стилі Тейлор Свіфт і не відчувала нічого, окрім радості».

Раніше повідомлялося, що Олександра Заріцька з гурту KAZKA скасувала весілля.

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