Причину можна побачити в «Дії»: чому військовозобов’язаним можуть відмовити у перереєстрації автомобіля
Вже минув майже тиждень, як скінчився термін оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаних.
Тим українцям, які не виконали вимоги закону про мобілізацію, разом з іншими обмеженнями, можуть відмовити у перереєстрації автомобіля. Йдеться про тих, хто перебуває в розшуку чи має борги за штрафами ТЦК.
Щоб знати причину, не потрібно особисто їхати до сервісного центру МВС, її можна побачити у застосунку «Дія». Відповідне оновлення застосунку вже доступне.
«Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", — цитує міністра цифрової трансформації Михайла Федорова «Судова газета».
Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії» такі:
- транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
- транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
- одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
- у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
- наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;
- транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.
Після усунення причини відмови, можна буде перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.
Нагадаємо, якщо ТЦК наклав штраф на військовозобов'язаного, який ухиляється від військового обліку, й людина не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.
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