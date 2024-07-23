Причину можна побачити в «Дії»: чому військовозобов’язаним можуть відмовити у перереєстрації автомобіля

Вже минув майже тиждень, як скінчився термін оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаних.

Тим українцям, які не виконали вимоги закону про мобілізацію, разом з іншими обмеженнями, можуть відмовити у перереєстрації автомобіля. Йдеться про тих, хто перебуває в розшуку чи має борги за штрафами ТЦК.

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Щоб знати причину, не потрібно особисто їхати до сервісного центру МВС, її можна побачити у застосунку «Дія». Відповідне оновлення застосунку вже доступне.

«Дія» вказуватиме причину, якщо вам раптом відмовлено в перереєстрації. Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", — цитує міністра цифрової трансформації Михайла Федорова «Судова газета».

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Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії» такі:

- транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

- транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

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- одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

- у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

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- наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

- транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна буде перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Нагадаємо, якщо ТЦК наклав штраф на військовозобов'язаного, який ухиляється від військового обліку, й людина не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації.

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