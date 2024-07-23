Українські зенітники збили черговий Су-25 на Донеччині

На Донеччині 23 липня українські оборонці знов збили російський літак Су-25.



Як повідомили в ОСУВ «Хортиця», сьогодні, на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

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Це вже друга «сушка», яку в цьому місяці знищили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Завдяки влучності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилась ще на один бойовий літак — на штурмовик Су-25. „Покровський трикутник“ для російської авіації», — зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Падіння збитого зенітниками 110-ої бригади з ПЗРК російського штурмовика наші військові показали у відео.

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Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже понад 360 ворожих літаків.

Нагадаємо, сьогодні вночі Сили оборони знищили 7 ударних дронів, які летіли з курського напрямку. Також засобами РЕБ було відхилено від курсу керовану російську ракету Х-61.

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