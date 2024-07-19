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Намагався обстрілювати позиції українських оборонців: в Донецькій області збили Су-25 російського ворога

17:29 19 липня 2024
Су-25

У Донецькій області українські військові збили російську «сушку» (літак Су-25). Стався інцидент на Покровському напрямку.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

«На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Як кажуть військові, він вже палає в степах українського Донбасу.

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Зазначимо, що на ранок п'ятниці, 19 липня, втрати росії у війні в Україні становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 564 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 55 артсистем та 42 дрони. І, «родзинкою на тортику» до втрат росіян став 362-й російський літак, який приземлили наші оборонці.

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Нагадаємо, під час масованого російського удару по Старокостянтинову, де розташований військовий аеродром ЗСУ, наша ППО за ніч знищила п'ять крилатих ракет та понад десяток ударних дронів.

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