Світла буде більше: що відомо про відключення електроенергії 24 липня

На фоні деякого зниження температури повітря в Україні диспетчерська компанія «Укренерго» у середу, 24 липня, має намір запровадити лише 2 черги відключень споживачів:

ВІДЕО ДНЯ

з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень;

в інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

При цьому сьогодні, 23 липня, в компанії скасували денні відключення у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях та запровадили там з 16:00 до 17:00 лише одну чергу відключень.

Причиною стала активна робота сонячної енергогенерації та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

В компанії ДТЕК своєю чергою теж повідомили гарні новини — за прогнозами наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати 24 липня «світло-сірі» зони відключень

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в Уряді спростували інформацію про наміри підвищити для населення тарифи на електрику.

РЕКЛАМА

11

Читайте нас у Facebook