Світла буде більше: що відомо про відключення електроенергії 24 липня
На фоні деякого зниження температури повітря в Україні диспетчерська компанія «Укренерго» у середу, 24 липня, має намір запровадити лише 2 черги відключень споживачів:
- з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень;
- в інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.
При цьому сьогодні, 23 липня, в компанії скасували денні відключення у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій (частково), Тернопільській, Хмельницькій (частково), Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях та запровадили там з 16:00 до 17:00 лише одну чергу відключень.
Причиною стала активна робота сонячної енергогенерації та приймання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.
В компанії ДТЕК своєю чергою теж повідомили гарні новини — за прогнозами наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати 24 липня «світло-сірі» зони відключень
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