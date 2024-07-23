Спека повертається: синоптикиня озвучила попередній прогноз на майбутні вихідні

Середина поточного тижня в Україні буде в основному сонячною, і в більшості областей температура повітря 24 липня сягатиме +25…+29 °С. Проте вже на вихідних стовпчики термометрів знову поповзуть вгору, попередила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її прогнозами, найтепліше у середу буде на півдні — +30…+34 °С (вночі температура впаде до +16…+20 °С). У західних областях є вірогідність дощів з грозами.

У Києві 24 липня дощів не очікується. Вночі температура сягатиме +18 °С, вдень — +28 °С.

Погода наприкінці тижня

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У четвер-п'ятницю, 25−26 липня, по всій країні переважатиме свіжа погода (окрім значної частини півдня та південного сходу), а в неділю-понеділок спека в Україну повернеться, термометри покажуть до +30+34 градусів.

Найвищою ж температура повітря буде у південній частині України, +34+37 градусів.

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Нагадаємо, «ФАКТИ» дали поради метеочутливим людям на період спекотної погоди, яка до того ж супроводжується магнітними бурями і грозою.

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