Не восени: у Міненерго розповіли, коли в Україні можуть зрости тарифи на електрику

Міністерство енергетики України не планує підвищувати тариф на електроенергію. Чинну вартість електроенергії в 4,32 грн за кВт/год затверджено до 30 квітня 2025-го. Про це розповіла заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, пише OBOZ.UA.

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На запитання, чи є плани знову переглядати ціни на електроенергію, вона відповіла:

«Таких планів немає. Про підвищення тарифу: 31 травня Кабмін схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн за кВт /год до 30 квітня 2025 р.».

Також Грінчук додала, що чинний з 1 червня тариф покриває виключно собівартість виробництва електроенергії двома державними енергокомпаніями (Енергоатомом та Укргідроенерго), а також передачу електроенергії, її розподіл у регіонах та постачання споживача.

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Водночас, ринкова вартість електроенергії становить близько 7,5 грн за кВт/год. Тобто, тариф на електроенергію для населення в Україні субсидується державою. Раніше тариф становив 2,64 грн за кВт/год. Держава також субсидувала все населення, тому що цей тариф не покривав значної частки реальної ціни.

«Але через значні руйнування об'єктів енергетики, держава має спрямовувати великі кошти на їх відновлення, щоб люди були зі світлом, і не може фінансово підтримати населення в тих обсягах, що раніше. Але навіть, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці, держава продовжує компенсацію частини тарифу для побутових споживачів — різницю між ринковою вартістю електроенергії та встановленим для населення тарифом, тому що розуміє, як складно зараз усім українцям», — зазначила вона.

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Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялося, що тарифи на газ та електроенергію можуть підвищити вже восени.

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