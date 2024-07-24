У Грузії заявили про запобігання замаху на Іванішвілі та натякнули на Україну

У Грузії, де чинна влада два роки поспіль намагалася ухвалити скандальний закон «про іноагентів» за аналогією з російським і таки змогла його «протягнути», Служба державної безпеки заявила, що на засновника та почесного голову правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзину Іванішвілі готувався замах .

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Як пише «Эхо Кавказа», у відомстві заявляють, що підготовка до замаху організовувалася і фінансувалася «колишніми високопоставленими чиновниками уряду Грузії, які перебувають в Україні, і колишніми співробітниками правоохоронних органів» з метою «повалення влади Грузії насильницьким шляхом деструктивними силами на тлі створення безладу».

Кримінальну справу порушено за двома статтями КК Грузії: 18−323 («Підготовка терористичного акту») та 315 («Змова чи заколот з метою насильницької зміни конституційного ладу Грузії»).

Іванішвілі — проросійський олігарх, політик, з 25 жовтня 2012 року до 20 листопада 2013 року був прем'єр-міністром Грузії. Він мав значний стан у осії, грузинське громадянство він втрачав, коли став громадянином рф та Франції. За списком Форбс посідає 153 місце у списку найбагатших людей планети. Є лідером грузинської партії Грузинська мрія — Демократична Грузія, яка перемогла на парламентських виборах у 2012 році.

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Фото з Вікіпедії

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