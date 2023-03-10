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Питання зняте: парламент Грузії «провалив» голосування за скандальний закон про «іноагентів»

11:18 10 березня 2023
Протести у Грузії

Прийняття у першому читанні парламентом Грузії так званого «законопроекту про іноагентів» як у росії, де «таврують» не тільки організації, що фінансуються з-за кордону, а й просто невгодних режиму росіян, викликало масові протести, що тривали в Тбілісі кілька днів.

Суспільство змусило парламентську більшість відмовитися від своїх планів — у п'ятницю, 10 березня, парламент провалив у другому читанні закон про «агентів іноземного впливу», повідомляє «Грузія онлайн».

Підсумки голосування — 1 «за», 35 «проти». «За» проголосував один із лідерів «Грузинської мрії» Дмитро (Діто) Самхарадзе. Інші депутати цієї політсили у голосуванні не брали участі. Проти російського закону голосували лише опозиціонери.

Учасники протестів вимагали не лише відмовитися від ухвалення такого закону, а й звільнити всіх затриманих на акціях. Одним із затриманих виявився чемпіон Oktagon MMA у напівлегкій вазі (до 66 кг) Мате Санікідзе.

Фото — скріншот

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