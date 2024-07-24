Дихайте глибше: МВС тимчасово відмовилося від «полювання» на водіїв за допомогою «фантомів»

Поліцейські автомобілі, які візуально не відрізняються від інших автомобілів-учасників дорожнього руху — так звані «фантоми» — не будуть використовуватися до кінця військового стану, повідомляє «УНН».

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, розповідаючи про спецавтомобілі, які збиралися використовувати для контролю за дотриманням правил дорожнього руху на дорогах, повідомив, що «фантоми» з дороговартістним обладнанням перебувають у Києві. «Для того щоб під час війни не полювати на наших громадян, ми ухвалили рішення їх до кінця військового стану не використовувати», — зазначив він.

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«Фантоми» почали з'являтися на дорогах України за місяць до початку широкомасштабного російського вторгнення. Їх планували використовувати з насамперед превентивною функцією. Такі машини мали фіксувати порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному. Їхнє обладнання дозволяло одночасно фіксувати до 50 транспортних засобів.

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Фото поліції

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