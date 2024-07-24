На Полтавщині вибухи на складі боєприпасів, пошкоджено житлові будинки, — ЗМІ

На Полтавщині, яку нещодавно обстріляли росіяни, у Котелевській громаді трапилася надзвичайна ситуація. Виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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«З огляду на безпекові питання, без деталей. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла. Через масштаб пожежі були евакуйовані люди з сусідніх домогосподарств. Рятувальники ліквідували наслідки займання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждалих серед населення немає. Людям, чиї будинки пошкоджені, буде надана допомога», — повідомив він.

За даними Times of Ukraine, сталася детонація боєприпасів.

Котелевський селищний голова Тетяна Корост повідомила, що Котелевською селищною радою утворено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, затверджено план із її ліквідації. Постраждалим для фіксації факту пошкодженого майна, отримання компенсації необхідно звертатися до ЦНАПу.

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В коментарях у Facebook люди висловлюють обурення щодо цієї події.

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Раніше «ФАКТИ» писали про обстріл росіянами України в ніч на 24 липня.

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