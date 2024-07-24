Нічна атака «Шахедів» на Ізмаїл та ранкові удари по Харкову: росіяни продовжують тероризувати Україну (фото, відео)

Чергова атака російськими «шахедами», яка розпочалася у ніч проти середи, 24 липня, тривала й ранком — відбій дали лише близько 08:30.

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У Повітряних Силах ЗСУ зазначали, що російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється (з Бєлгородської обл. — рф.). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська — рф. та окупованого Криму.

«Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість — на Одещині. Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 — «Zala», 2 — «Supercam», 2 — «Орлан-10», — йдеться у повідомленні.

Моніторінгові канали повідомляли, що вночі більшість дронів-камікадзе прямували на Одещину та атакували Ізмаїл. Так, за даними monitor, це портове місто атаковали щонайменше 18 ударних БПЛА.

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Пошкоджено портову інфраструктуру та житлову п'ятиповерхівку. На щастя, загиблих нема, але є постраждалі — трьох людей шпиталізували.

Фото Ізмаїльскої РВА

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Фото Ізмаїльскої РВА

Фото Ізмаїльскої РВА

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«Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Під прицілом росіян була припортова інфраструктура та багатоквартирний житловий будинок. Троє людей отримали поранення. Двоє з них шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці. Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажних автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС», — додав керівник обласної ВА Олег Кіпер.

Фото зі сторінки Олега Кіпера

Тим часом у мережі розповсюдується наразі офіційно не підтверджена інформація про те, що один з «шахедів», який намагався завдати удару по Ізмаїлу, трохи «промахнувся та поцілив по румунському населенному пункту Палауру.

В мережу вже викладають відповідні відео.

А Харківщина перебувала під ракетною та «шахедною» атакою. Як повідомляє очільник обласної ВА Олег Синєгубов, о 5:15. росіяни вдарили по Немишлянському району, де були пошкоджені нежитлова будівля, щонайменше 5 автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих. А о 5:25 були зафіксовані влучання за іншою адресою — ворог бив ракетами, загорівся приватний будинок. Тип ракет встановлюється. Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив «шахедом». Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

«Перший удар по Харкову прийшовся в промислову зону одного з районів міста. Щодо постраждалих та руйнувань інформація уточнюється. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії. Щодо другого прильоту — удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях „прильотів“ працюють усі відповідні служби. Попередньо Харків сьогодні окупанти обстрілювали ракетами С-300», — додав мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що днями росіяни атакували Україну крилатими ракетами та «шахедами», а українські безпілотники вдарили по аеродрому під ростовом

Фото зі сторінки Олега Кіпера

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