Окупанти під час обмінів повертають тіла українських воїнів без внутрішніх органів

Повернення в Україну тіл військовополонених без внутрішніх органів може бути свідченням того, що їх використовують в росії для трансплантації. Про це йшлося на зустрічі в Анкарі представників родин військовополонених із Надзвичайним та Повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром, передає «Укрінформ».

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«На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону (при обміні тіл). Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів російської федерації працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин», — сказала дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону.

Жінка звернулася до президента Туреччини з проханням підтримати створення змішаної медичної комісії, що дозволить стежити за станом здоров'я як українських, так і російських військовополонених.

«І також хотіла би попросити виступити Туреччину як країну-покровительку у вирішенні всіх гуманітарних питань, пов'язаних з обміном військовополонених», — додала дружина військовополоненого.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно з полону повернули військового, який міг працювати з росіянами.

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