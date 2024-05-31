В Україну вдалося повернути ще 75 полонених та тіла понад 200 загиблих захисників Батьківщини (фото, відео)

В рамках чергового обміну полоненими на підконтрольні уряду території вдалося повернути 71 військового та чотирьох цивільних.

«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних — усі вони вже на рідній землі», — повідомив президент України Володимир Зеленський

ВІДЕО ДНЯ

Фото зі сторінки Зеленського

Фото зі сторінки Зеленського

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Зеленського

Фото зі сторінки Зеленського

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що вдалося звільнити з полону рядових, сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з «Азовсталі», українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

РЕКЛАМА

Також вдалося повернути тіла 212 загиблих захисників, зокрема, з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. Тіла оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Ексклюзивний матеріал «Буданов сказав нам, що ми не готові почути всю правду»: порятунок життя захисників Маріуполя триває й через два роки після їхньої здачі в полон" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

232

Читайте нас у Facebook