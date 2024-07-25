Останній четвер місяця, 25 липня, обіцяє бути спокійним та врівноваженим днем, вважають астрологи.

Сьогодні у багатьох людей очікуються грошові надходження та початок співпраці з авторитетами у їх професійній сфері. А в другій половині дня будуть вдалими дружні зустрічі та виходи в люди, прогнозують знавці зоряних комбінацій.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Не хвилюйтеся, якщо сьогоднішні плани доведеться змінювати. Згодом ви зрозумієте, що це було тільки на користь. Високий рівень енергії дозволить виконати великий обсяг роботи, розпочати якусь нову цікаву справу. Використовуйте паузи для аналізу ситуації, оцінки своїх ресурсів та можливостей.

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Телець

День найбільше підходить для занять господарськими питаннями, для вирішення побутових чи сімейних проблем. Якщо вам необхідно бути на робочому місці, виберіть найскладнішу справу та доведіть її до кінця. Ваші успіхи неодмінно будуть помічені та високо оцінені начальством.

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Близнюки

Сьогодні, хоч би чим ви вирішили займатися, ви отримаєте цінний новий досвід. Можливо вам пощастить, або щось не виходитиме з першого разу, але отримані 25 липня знання вам знадобляться надалі. Згадайте про тих людей, колег або партнерів, які допомагали вам раніше.

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Рак

Сьогодні доля залишатиме вам підказки. Дослухайтеся до розмов, звертайте увагу на знаки. Цього дня у вас з'являться нові можливості чи плани, які позначаться на вашому майбутньому. У складних ситуаціях користуйтесь своїм досвідом, будьте активнішими у спілкуванні та у справах.

Лев

Ваші наміри чи задуми реалізуються сьогодні легше звичайного, у вас багато енергії та бажання діяти. Леви можуть розраховувати на допомогу колег чи ділових партнерів. Фінансова ситуація сьогодні буде не такою райдужною. Доведеться економити, щоб не позичати у знайомих.

Діва

Ваша наполеглива робота сьогодні дасть непогані результати наступного місяця. Тому будьте наполегливими та активними, щоб отримати професійну та фінансову вигоду. Гарний час для відвертої розмови з близькими, для з'ясування стосунків. Будьте обережні у спілкуванні з малознайомими людьми.

Терези

Ви зустрінете незвичайних чи захоплених людей, які дадуть корисну пораду, надихнуть вас на щось неординарне. Знайомства 25 липня будуть корисні Дівам. Хтось згодом стане вам близьким другом, а хтось вплине на вашу кар'єру. Погоджуйтесь на запрошення, будьте дружелюбними.

Скорпіон

Усі справи, якими ви вирішите зайнятися сьогодні, матимуть значення у майбутньому. Цього дня вам під силу складні питання, які потребують творчого підходу та фантазії. Демонструйте свої найкращі якості, діліться планами, тоді хтось впливовий може зробити вам вигідну пропозицію.

Стрілець

Чарівність та дружелюбність Стрільців допоможуть їм завоювати симпатію потрібних людей, стати помітними у будь-якій компанії. Інтуїція сьогодні дає лише вірні поради, прислухайтеся до неї, якщо не знаєте, як вчинити. Дрібниці можуть зіпсувати вам настрій, звертайте на них увагу.

Козоріг

Сьогодні можна взяти невелику паузу та похвалити себе за чудово виконану роботу. Козороги отримали необхідний досвід, який у майбутньому принесе їм заслужений успіх та фінансовий прибуток. Намагайтеся спілкуватися з відомими чи впливовими людьми, щоб мотивувати себе ще більше.

Водолій

День, коли ваш зовнішній вигляд матиме дуже велике значення. Вранці приділіть більше часу своєму гардеробу, макіяжу, зачісці. Слідкуйте за манерами та рухами, вибирайте потрібні слова. Все це вплине на вашу впевненість у собі, притягне потрібних та авторитетних людей.

Риби

Допомога близьких, їхні поради чи думки будуть корисні та допоможуть досягти прогресу у справах. Не забувайте про своїх старих друзів, далеких родичів. 25 липня гарний день для телефонного дзвінка чи розмови. Щоб зробити рутинну роботу цікавішою, використовуйте незвичайні методи, фантазуйте.

Крім того, ввечері представникам всіх знаків Зодіаку можна рекомендувати приділити час прослуховуванню популярної музики. І почати з пісні Бейонсе під назвою Freedom — вона бути супроводжувати кандидатку на посаду президентки США під час її офіційної компанії — вчора співачка офіційно дозволила це робити.

Щодо вітчизняних виконавців, то можна порадити пісню братів-білорусів (не «лукашенківців»), які переклали українською свій хіт.

Також серед новинок останніх днів — пісня виконавця Honzyk, що присвячена всім жінкам, дружинам, матерям України які чекають повернення своїх коханих та рідних з фронту та ворожого полону.

Ще одна пісня-присвята — від julia_julia_lutsenko. Незважаючи на незрозумілі рухи виконавиці, вона стверджує, що в пісні йдеться про українок, які виїхали за кордон через російське повномасшабне вторгнення. І «пташечка» — це кожна з них. «Про наболіле, про відстань, про розлуку з рідними, про тугу за рідним домом», — пише Юлія у соціальній мережі.

В той же час україночкам, які залишились в реаліях війни, зовсім не хочеться бути хорошими — вони вже ніколи не будуть такими, як до війни, і не мають наміри «підлаштовуватись» під когось іншого.

І говорять про це відкритим текстом.

В той же час, звичайно, не потрібно робити поспішних висновків: адже не виключено, що коли кожна Марина зустріне свого Еміля чи Віталія, вона знову стане доброго, лагідною і романтичною. І буде думати про щось хороше і гармонійне.

Тому сподіваємось, що кінець війни не за горами, і поки що будемо втішатися маленькими фінансовими радощами, що їх принесуть частині українців останні дні липня.

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