Фінанси — карта «Король мечів», а робота та кар’єра — «Двійка жезлів»: Таро-гороскоп на тиждень з 23 по 28 липня

В той час як «зоряні» гороскопи розповідають людям про те, що чекає їх згідно з передбаченнями небесних світил, карти Таро дозволяють краще себе пізнати, пробуджуючи інтуїцію і створюючи «міст» між раціональністю інтелекту і світами містичних фантазій.

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Про це пише одне з українських видань, на прохання якого професійні тарологи зробили розклад на тиждень з 23 липня.

На відміну від багатьох «звичних» гороскопів цього разу спеціалісти розглядали не окремо кожний знак зодіаку, а сфери діяльності відразу всіх людей.

Прогноз Таро на кохання та стосунки. Карта тижня — «Маг»

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Ця карта розповідає про ініціативу, мотивацію, повне усвідомлення та дій. Вона повідомляє про активну життєву позицію, самореалізацію, знання, яке є ключем до успіху, цілеспрямованість. Проте водночас не слід думати про те, що ви знаєте все на світі. Ця карта символізує і зв'язок поміж внутрішнім та зовнішнім світом й нагадує про те, що підсвідомі бажання можуть змінити хід подій.

Зараз потрібно стати гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Ви також можете стати керівником для друга або партнера, щоб допомогти їм зробити правильний вибір. Вашим головним союзником має стати сильна самомотивація, яка допоможе надихати інших своїми ідеями.

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Також ця карта свідчить про сильну чоловічу сексуальну енергію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру. Карта тижня «Двійка жезлів»

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Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою думку, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на фінанси. Карта тижня «Король мечів»

Ця карта підказує про важливість розлогих знань і гострого розуму. «Король мечів» підказує, що слід бути принципіальними, варто використовувати свій розум для розв'язання проблем. Настав час дати раду зі своїми страхами — і тоді ви побачите істину крізь обман, доберетеся до самої суті речей, силою вашого розуму розв'язати будь-який конфлікт. Цей король символізує дію, тому ви можете кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але спочатку переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю і є результатом ретельного дослідження проблеми. Ця карта радить казати правду в очі, але тільки з позиції безпристрасного судді.

Розбудіть власну рішучість. Менше довіряйте інтуїції та почуттям — нині інтелект також необхідний, як і почуття. Об'єднайте вашу чуттєвість з аналітичним підходом до ситуації.

Нагадаємо, раніше київський мольфар Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро стосовно ситуації зі світлом в Україні на липень.

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